A última temporada de Game of Thrones já tem teaser e data marcada

A cerca de 90 dias da estreia da última temporada de Game of Thrones, a produtora HBO divulgou o primeiro teaser da série. A temporada tem estreia marcada para o próximo dia 14 de abril.

90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 — HBO (@HBO) January 14, 2019

Com cerca de 1 minuto e 30 segundos de duração, o teaser cria, no mínimo, um encontro intrigante para a oitava e última temporada, com as crianças Stark – Arya, Sansa e Jon Snow – de regresso a casa para se reunirem na cripta da família em Winterfell.

Enquanto caminham, encontram estátuas dos seus pais. Mas alguma coisa interrompe a reunião da família. À medida que os três observam as estátuas surge uma rajada de frio por trás deles. Os visuais ardentes e quentes dão lugar a tons azuis gelados, provocando o conflito central no que se tornou uma das séries de televisão mais seguidas de todos os tempos.

É sobre todas estas personagens díspares que se juntam para enfrentar um inimigo comum, lidando com o seu próprio passado e definindo a pessoa que eles querem ser face à morte certa. É uma temporada final incrivelmente emocional e agridoce, e acho que isso honra muito o que [o autor George R.R. Martin] se propôs a fazer”, explica o produtor executivo Bryan Cogman, citado pelo hindustantimes.

No Facebook a produtora anunciou revelou o nome do primeiro episódio – Crypts of Winterfell – e afirma que será “o princípio do fim”.

A última temporada terá seis episódios, contrariando os habituais 10. Cada episódio passará de magrugada, primeiramente na HBO norte-americana e no seguinte no Syfy em Portugal.

Game of Thrones foi escrito por George R.R. Martin e teve estreia mundial a 17 de abril de 2011. O romancista está também responsável por escrever The Winds of Winter, o próximo livro da saga que tem sido constantemente adiado. Até lá, , George R.R. Martin editou Sangue e Fogo, que conta a história completa da casa Targaryen, uma das famílias que compete pelo trono de ferro a que o título da série se refere.

Continuar a ler