Bebé de Harry e Meghan Markle vai nascer em abril

Meghan Markle confidenciou a um membro da Coroa britânica que está grávida de seis meses, está a noticiar o Mirror, citando a repórter Sophie McCoid. A duquesa de Sussex e o princípe Harry, filho mais novo do príncipe Carlos e da princesa Diana, estão esta segunda-feira a visitar várias organizações que fomentam a emancipação das mulheres no Reino Unido. Foi durante essa visita que Meghan Markle terá dito que o bebé deve nascer dentro de três meses, em abril.

Meghan has told a member of the crowd she is six months pregnant — Sophie McCoid (@MccoidSophie) January 14, 2019

Durante o primeiro evento oficial do casal após o início do novo ano, Meghan Markle e Harry interagiram com os estudantes que esperavam por eles à porta de uma das organizações no percurso dos duques. Foi nesse encontro que a duquesa de Sussex pode ter deixado a maior pista até agora sobre qual é o género do bebé. Enquanto conversava com os estudantes, Meghan Markle perguntou-lhes como se deveria chamar o bebé se fosse uma menina. “Amy”, sugeriu uma rapariga no público. “Seria um ótimo nome”, respondeu Meghan.

The duchess just asked what she should call the baby if it’s a girl – they said Amy, she said that’s a great name pic.twitter.com/iJK7yjI3Oh — Sophie McCoid (@MccoidSophie) January 14, 2019

A duquesa de Sussex, que anunciou a gravidez em meados de outubro, apareceu com um vestido púrpura, um sobretudo vermelho e uns sapatos de salto alto a condizer. As fotografias desvendam que esteve sempre junto ao marido e com as mãos na barriga. Já no exterior, ela e Harry demonstraram preocupação com as crianças destacadas para segurar nas mensagens de boas-vindas ao casal real. “Parecem estar gelados”, disse Harry, de acordo com o Mirror. Mas a organização assegurou que as crianças iriam para o interior do edifício para lanchar um leite quente.

