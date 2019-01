Conselho Nacional do PSD reúne-se na quinta-feira no Porto

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se esta quinta-feira, às 17h00, no Hotel Porto Palácio, no Porto, apurou o Observador. A informação foi, entretanto, confirmada através de um comunicado enviado às redações. O anúncio surge depois de Rui Rio ter sido desafiado pelo ex-líder parlamentar Luís Montenegro para convocar eleições diretas antecipadas. O líder do PSD rejeitou o desafio, optando por submeter a direção a um voto de confiança do Conselho Nacional, que será o único ponto a abordar no conselho nacional extraordinário desta semana.

Ainda esta segunda-feira, Rui Rio assegurou que a disputa interna no partido não o irá fazer alterar a agenda, reconhecendo, contudo, que suspendeu um encontro com militantes de Viana do Castelo por essa razão. “Obviamente que tem, essa parte tive que suspender, como é lógico”, disse, referindo-se ao adiamento da reunião com militantes de Viana do Castelo.

O líder do PSD alertou ainda que não vai “andar a animar a comunicação social esta semana com coisas internas” quando questionado sobre o Conselho Nacional para votar a moção de censura à sua liderança.

Já Luís Montenegro, depois de reunir com Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a lançar críticas ao líder do PSD. “Lamento que o dr. Rui Rio não tenha tido a coragem de marcar eleições diretas no PSD”, afirmou o ex-líder parlamentar dos sociais-democratas.

Confrontado com a decisão do líder do PSD de convocar um Conselho Nacional extraordinário para votar uma moção de confiança, o ex-deputado lamentou que Rio tenha mostrado “medo” e “falta de coragem” e voltou a defender a marcação de eleições diretas no partido. “Entendo que uma verdadeira clarificação da posição política do PSD e da forma como o PSD se deve colocar para enfrentar os próximos atos eleitorais só tem efeito pleno com a pronúncia de todos os militantes”, acrescentou.

