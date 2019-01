Em busca de Yulen, o bebé de dois anos que caiu num poço com 110 metros de profundidade em Espanha

Foi encontrado o primeiro rasto de Yulen, um bebé espanhol de dois anos que caiu dentro de um poço com 110 metros de profundidade e 25 centímetros de largura em Málaga, está a noticiar o El Español. Uma câmara filmou a bolsa com brinquedos que a criança levava consigo a 78 metros de profundidade, embora não tenha encontrado quaisquer sinais de vida de Yulen. Desde domingo que uma equipa de 100 bombeiros está à procura do bebé, que caiu no furo no sábado enquanto a família preparava uma paella numa quinta ali perto.

Todo nuestro apoyo a los compañeros del Consorcio de bomberos de Málaga que intentan rescatar al pequeño caído en un pozo de sondeo de 20-30 centímetros de diámetro y más de 100 metros de profundidad. Mucho ánimo a todos los que participan en el rescate y un abrazo a la familia. pic.twitter.com/LoTbLWcaJA — Bomberos AB(Oficial) (@sciab_es) January 13, 2019

De acordo com o El País, a pequena câmara usada nas buscas por Yulen só conseguiu chegar aos 80 metros de profundidade porque encontrou um tampão de terra húmida, provavelmente criado após um deslizamento de terras. Uma fonte dos bombeiros disse à rádio Cadena SER que a criança pode estar debaixo dele. Segundo o El Español, aquele é um orifício de prospeção para busca de água na localidade de Totalán, numa zona conhecida por Dolmen Cerro de la Corona. Não tinha qualquer medida de segurança.

Por enquanto, a pequena câmara enviada para o fundo da perfuração é o único instrumento à disposição dos operacionais de socorro destacados no local e está a ser utilizado desde o final da tarde de domingo. O buraco é demasiado estreito para permitir a passagem de um adulto e alargá-lo pode provocar deslizamentos de terra que levem ao soterramento do rapaz. Além disso, a terra húmida pode indiciar que existe água no fundo do poço, o que dificulta ainda mais as operações de resgate.

Los operativos de emergencia mantienen los trabajos de rescate para localizar al pequeño de dos años caído en un pozo en #Totalán #Málaga pic.twitter.com/QVLd3SrKWv — Emergencias 112 (@E112Andalucia) January 13, 2019

De acordo com a família do menor, natural do bairro de El Palo, a criança caiu no furo quando brincava com outra criança, que escapou ilesa. Francisco Delgado, presidente do Consórcio Providencial dos Bombeiros, disse aos jornalistas que os pais de Yulen o ouviram chorar pouco depois de cair, mas que não ouviram mais nada depois. As autoridades espanholas já estão a investigar o caso.

As operações de busca pelo rapaz de dois anos seguem desde as 14h de domingo em Málaga — menos uma hora em Portugal Continental — e não pararam durante a noite. Os operacionais destacados foram substituídos às oito da manhã locais, diz o El Español. Ao longo da manhã, a prioridade tem sido descobrir o tampão de terra encontrado pela pequena câmara de filmar fica ou não por cima de água.

As buscas estão a ser conduzidas pelo Consórcio Provincial dos Bombeiros, pela Proteção Civil e pela Equipa de Resgate e Intervenção de Montanha de Álora e Granada (EREIM). No local estão também mergulhadores de empresas privadas, que têm disponibilizado instrumentos de busca e socorro para localizar e resgatar a criança, conta o El Español. Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol, já reagiu ao caso nas redes sociais: “Estou solidário com a angústia da família dos dois anos de idade que caiu em um buraco em Totalán, Málaga. Todo o meu apoio aos pais e às equipas de emergência que estão a participar no resgate. Manteremos a esperança num desfecho feliz”.

Terribles momentos en el rescate de un niño de dos años que ha caído en un pozo artesiano en Totalàn, Málaga. Bomberos, Guardia Civil y sanitarios a contra-reloj para salvar su vida. Todo nuestro apoyo y ánimo a sus padres, deseando que salga sano y salvo. pic.twitter.com/ajFo42mAsS — Paco Guzmán (@Paco_Guzman_) January 13, 2019

De acordo com a Cuatro, o buraco estava tapado com pedras, que Yulen e um primo pouco mais velho retiraram. Foi então que o menino caiu para dentro do buraco. O El Confidencial identificou os pais da criança como sendo José e Vicky, que há uns anos também sofreram outra fatalidade quando o filho mais velho teve “um acidente grave”. Ambos dizem que tudo acontece no local de difícil acesso, no cimo de uma estrada de terra batida “que só se pode fazer com a primeira mudança engatada”. A família está a receber ajuda psicológica no local.

Vários aspetos dificultam as operações de busca, resgate e socorro. Não se sabe ao certo qual é o tamanho do orifício onde Yulen caiu, mas não terá menos de 110 metros de profundidade. Além disso, é demasiado estreito para permitir a passagem de um adulto, o que deixa todos os operacionais dependentes de maquinaria para trabalhar. Também ninguém sabe ao certo o que está no fundo do buraco: ar ou água. E, por fim, o local é de muito difícil acesso porque fica no meio do mato.

Ao La Vanguardia, Francisco Delgado Bonilla, deputado responsável pelo Consórcio Provincial dos Bombeiros, admitiu a “complexidade técnica” das operações. Eram 19h15 de domingo em Málaga quando a câmara de filmar voltou a ser introduzida no buraco — pouco menos de uma hora depois da descoberta dos brinquedos — mas sem qualquer avanço, diz o El País.

