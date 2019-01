Fotografia de ovo bate Kylie Jenner no recorde de likes em post do Instagram

O perfil de instagram EGG Gang foi criado com o intuito de destronar Kylie Jenner, detentora da fotografia com mais “gostos” da rede social. E teve o êxito desejado. Até agora o EGG Gang já arrecadou mais de 25 milhões de likes.

A conta EGG Gang convidou os internautas a juntarem-se ao projeto através da publicação de… um ovo.

Vamos criar um recorde mundial juntos e ter a foto com mais likes do Instagram. Vamos bater o recorde atual, mantido por Kylie Jenner (18 milhões)! Nós vamos conseguir”

A foto do ovo conseguiu mesmo ultrapassar o recorde atingido pela socialite Kylie Jenner. A foto postada a 6 de fevereiro de 2018 pela norte-americana contava com 18 milhões de gostos no Instagram. A imagem mostrava a mão da pequena Stormi, acabada de nascer.

Mas ao que parece a irmã mais nova da família Kardashian não se importou e até entrou na brincadeira. A resposta de Kylie Jenner não demorou a surgir. Também no Instagram, a celebridade surge num vídeo a partir um ovo em cima do asfalto, na estrada.

