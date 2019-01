Governo moçambicano proíbe importação de carne da vizinha África do Sul

O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA) moçambicano proibiu a importação de produtos de origem animal da África do Sul, devido à eclosão da febre aftosa neste país, anunciou esta segunda-feira em comunicado.

A Direção Nacional de Veterinária do Ministério da Agricultura e Segura Alimentar determina a interdição de importação de animais das espécies bovinas, caprina, ovina, suína, seus produtos e subprodutos do território sul-africano”, lê-se no comunicado, a que a Lusa teve acesso.

A exceção é para produtos que tenham sido devidamente tratados para a inativação da febre, tais como produtos láteos austerizados, carnes processadas a calor, trofeus, peles e pelos, acrescenta.

A febre aftosa foi reportada no dia 07 de janeiro de 2019 na província do Limpopo na República da África do Sul.

As autoridades moçambicanas vão reforçar a fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal, conclui.

No ano passado, as autoridades moçambicanas impuseram a proibição da circulação de produtos de origem animal, devido à eclosão de febre aftosa.

