Ivanka Trump sugerida para a liderança do Banco Mundial

Ivanka Trump, a filha do Presidente dos Estados Unidos, está a ser uma das pessoas sugeridas para liderar o Banco Mundial após a saída súbita de Jim Yong Kim. De acordo com o Financial Times, que avançou com a notícia sem indicar a fonte dessa informação, o subsecretário do Tesouro para Assuntos Internacionais norte-americano David Malpass, a ex-embaixadora nas Nações Unidas Nikki Haley e o presidente da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional Mark Green também constam na lista.

Apesar dos rumores de que o nome de Ivanka Trump “anda a flutuar em Washington” para substituir Jim Yong Kim no Banco Mundial, a ideia foi adjetivada de “ridícula” por Tom Steyer, o multimilionário que gere um fundo de investimentos de risco. “Isto está entre as propostas mais ridículas que alguma vez ouvi. O nepotismo é só mais uma forma de corrupção, por isso não estou surpreendido, mas o nível de absurdo é de cortar a respiração”, escreveu no Twitter.

This is among the most ridiculous proposals I have ever heard. Nepotism is just another form of corruption, so I am not surprised, but the level of absurdity is breathtaking. https://t.co/B5sVy5nJD3

Ted Lieu, congressista californiano, também utilizou o Twitter para comentar os rumores, desta vez em tom sarcástico e mencionando a conta oficial do Presidente dos Estados Unidos: “De todas as pessoas nos Estados Unidos que podiam ser presidentes do Banco Mundial, a mais qualificada é Ivanka Trump, que perdeu a empresa de moda e por acaso é filha do Presidente dos Estados Unidos da América. Estou a ver”.

Of all the people in US who could be World Bank President, the most qualified is Ivanka Trump, who lost her fashion line & happens to be the daughter of @POTUS. I see.

But first, can you ask @IvankaTrump why Jared still has a security clearance? I can't because she blocked me. https://t.co/YNv3uQmvOG

— Ted Lieu (@tedlieu) January 12, 2019