Jerónimo Martins aumenta vendas em 6,5% para 17,3 mil milhões de euros em 2018

A Jerónimo Martins aumentou as vendas líquidas em 6,5% para 17,3 mil milhões de euros em 2018, segundo divulgou esta segunda-feira a retalhista em comunicado ao mercado. “As vendas líquidas do grupo cresceram 6,5% para 17,3 mil milhões de euros, apesar dos menos 21 dias de vendas na Polónia”, lê-se na informação divulgada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Das principais insígnias, a polaca Biedronka cresceu 5,6% para 11.691 milhões de euros e o português Pingo Doce aumentou em 4,6% em 2018 face a 2017, para 3.835 milhões de euros.

