Mandou fazer ténis a condizer com o Rolls-Royce

As marcas de luxo, como a Rolls-Royce, Bentley ou Ferrari, constroem carros magníficos. Depois produzem igualmente uma série de acessórios, com o emblema bem visível, para agradar a alguns dos seus tradicionais clientes, aqueles que gostam de calçar sapatos da mesma marca do automóvel. Já produzir ténis com o símbolo da marca é menos vulgar, o que provoca alguns problemas quando o objectivo é satisfazer os desportistas ou rappers americanos, em que os ténis fazem quase sempre parte do dress code.

Vem isto a propósito de P.J. Tucker, jogador profissional de basquetebol que milita nos Houston Rockets e que aprecia bons carros e bons ténis, sendo que estes são igualmente uma ferramenta de trabalho. E uma fonte de rendimento, pois patrocinado pela Nike, tem todos os Air Jordan que conseguir calçar e arrumar lá em casa.

Uma das aquisições mais recentes de Tucker com quatro rodas foi um belo Rolls-Royce Cullinan, que o atleta escolheu ser pintado de branco. Cor “difícil” de encontrar em ténis, especialmente no seu armário, onde o próprio jogador anuncia guardar mais de 2.200 pares. Ainda assim, como achou que nenhum dos ténis que já possuía fazia justiça ao seu novo Rolls, Tucker encomendou um novo par de Air Jordans 3 à Dank & Co, que os fabrica à mão e sob medida, obviamente com o emblema da RR gravado na língua, para depois o revestimento superior surgir numa imitação de pele de crocodilo… branco.

O resultado final pode agradar a uns e não a outros, mas é altamente provável que quando Tucker sair do Cullinan, ninguém vá reparar no que tem calçado. Um pouco à semelhança do que também deve acontecer quando o jogador usa o Ferrari 488 Spider, o Lamborghini Aventador Roadster ou o Rolls-Royce Phantom, que tem arrumados lá em garagem.

