No Porto há uma casa que é o sonho de qualquer noiva

São cada vez mais aqueles que casam em Portugal e se para uns é um sonho tornando realidade, para outros casar pode ser um verdadeiro quebra-cabeças. Num tempo em que a correria é grande, as horas são escassas e a vontade de ver tudo pronto rapidamente é mais do que muita, eis um novo projeto que é uma bússola para que não se perca a caminho do altar.

Ao leme do The Wedding Villa estão Mariana Duarte, formada em arquitetura, e Sara Campos Pinto, da área de gestão. Trabalham juntas há sete anos na Griffin, uma empresa de planeamento e decoração de eventos, e eram muitos os pedidos para organizarem casamentos. Foi assim, com o feedback de clientes e parceiros, que descobriram a necessidade de “reunir num só espaço os melhores fornecedores do país, sem representatividade no Porto”, explica Sara ao Observador.

Para que a ideia ganhasse força era necessário encontrar “o espaço ideal” e foi exatamente esse que descobriram em plena Foz do Douro. O The Wedding Villa ocupa uma casa do final do século XIX com 100 metros quadrados totalmente remodelada, onde ainda permanecem os tetos trabalhados e as portadas altas, dividindo-se em três salas diferentes. Este era o local onde, segundo as responsáveis, o chef Marco Gomes do antigo restaurante Foz Velha realizava workshops, encontrando-se desocupado desde aí. Agora é possível conhecer na mesma morada mais de 20 marcas, maioritariamente nacionais, que funcionam como uma montra de tudo o que precisa para um casamento de sonho.

“Sentimos que as noivas por vezes ficam um pouco perdidas com fornecedores, nós aqui damos vários contactos e fazemos a ponte com estas empresas de topo, mediante as suas necessidades”, salienta Sara Campos Pinto, acrescentando que o objetivo é atingir um público de luxo, atento aos detalhes e à qualidade, onde a intenção não é apenas vender mas também incentivar o networking.

A oferta do The Wedding Villa abrange vestidos de noiva e para convidadas, sapatos, clutches, joalharia, toucados e chapéus mas também serviços de fotografia, vídeo, quintas, hotéis, cake design, decoração, catering e estacionário. Em breve pode também contar com sugestões de músicos, agências de viagens para a lua de mel ou transportes e no piso inferior está a Griffin Flowers, um atelier de flores que apesar de não estar aberto ao público funciona como apoio ao conceito.

“Aqui as marcas mantêm o seu ADN e não concorrem entre si. Quem é adepta do estilo da Susana Agostinho não é a mesma noiva que gosta dos vestidos da Pureza Mello Breyner, por exemplo”, salienta Mariana Duarte.

Depois de tratar da roupa, dos acessórios e do espaço, é hora de prestar atenção à pele, aos cabelos e à maquilhagem. É aqui que entra em campo a bloguer Marta Cyrne Carvalho, que no The Wedding Villa presta um serviço totalmente personalizado de consultoria de imagem e beleza. Dicas de styling mas também sugestões para cuidar da pele do rosto, do corpo, da saúde oral ou de nutrição são algumas das valências que noivas, madrinhas ou familiares podem usufruir.

Uma visita de aconselhamento personalizado com duração de duas horas tem o valor de 50€ e dá acesso a todos os fornecedores, que mediante provas, reuniões ou pedidos especiais podem fazer o contato direto com a cliente neste mesmo espaço.

Nome: The Wedding Villa

Morada: Rua Senhora da Luz, 115.

Telefone: 22 098 4915 / 91 008 0851.

Horário: De segunda a sábado, das 10h às 19h30, e domingo, das 10h às 13h

Continuar a ler