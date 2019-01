Preço do barril de Brent desce 2,40% para 59,06 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em março fechou esta segunda-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,40%, para os 59,06 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,45 dólares abaixo dos 60,51 com que encerrou as transações na sexta-feira.

O preço do Brent retrocedeu depois de ser conhecida uma diminuição em 2018 do ritmo de crescimento do comércio externo da China, que é um dos maiores importadores de petróleo do mundo. O comércio internacional chinês cresceu 9,7% em 2018, depois dos 14,2% registados em 2017.

