Theresa May dramatiza discurso em vésperas da votação: “Prevejo uma paralisia no Parlamento em que nos arriscamos a não ter Brexit”

A primeira-ministra britânica, Theresa May, endurece o tom do discurso na véspera da votação da sua proposta de acordo para o Brexit, levantando a forte possibilidade de o Brexit ser suspenso, caso o acordo seja chumbado. A notícia é avançada por vários jornais britânicos, que tiveram acesso aos dois discursos que serão feitos esta segunda-feira.

Pela manhã, numa última tentativa de reunir apoio em torno da sua proposta, May aproveitou a ida a uma fábrica em Stoke-on-Trent — uma zona onde quase 70% dos eleitores votaram a favor da saída da União Europeia (UE) — para agitar o fantasma da suspensão do Brexit, o que, segundo a primeira-ministra, faria um “dano catastrófico” à fé dos eleitores na política.

“Com base nas provas da semana passada, ela acredita que é mais provável os deputados bloquearem o Brexit do que o Reino Unido sair da UE sem acordo”, foi claramente explicado aos jornalistas no briefing de Downing Street desta manhã. “Há alguns em Westminster que desejam atrasar ou até travar o Brexit e que irão utilizar todos os instrumentos que têm disponíveis para o fazer”, disse May em Stoke-on-Trent.

“A minha análise é que o resultado mais provável é de uma paralisia do Parlamento em que nos arriscamos a não ter Brexit”, afirmou a primeira-ministra, sublinhando assim a necessidade de o seu acordo ser apoiado.

Imaginem que nos encontrávamos numa situação em que o Parlamento tentava tirar o Reino Unido da UE quando as pessoas tinham votado para ficar? A fé das pessoas no processo democrático e nos políticos sofreria um dano catastrófico”, declarou May perante os operários daquela fábrica.

Da parte da tarde, a primeira-ministra irá ao Parlamento, onde fará um discurso aos deputados com o mesmo tom. Em concreto deverá ser apresentado o exemplo da criação do País de Gales: “Quando o povo de Gales votou com uma margem de 0,3%, e com uma participação de pouco mais de 50%, para apoiar a criação da Assembleia de Gales, esse resultado foi apoiado por ambos os lados e a legitimidade popular dessa instituição nunca foi seriamente questionada”, segundo cita a Sky News do discurso a que teve acesso.

O problema da referência à Assembleia de Gales é que, como explicou o estudante de História Joe Oliver no Twitter, destacado pelo Politico, a própria May teve um entendimento diferente sobre essa matéria em 1997, votando contra a criação dessa Assembleia como deputada, muito embora o resultado do referendo tenha sido positivo.

If we're going to dig into history I think this point is at best half right? I *think* the Conservatives were still against the Assembly being established in 1999 and ran on a platform opposing it with David Cameron/Nick Bourne finally dropping this c.2005? https://t.co/5a1caaxmrC — Joe Oliver (@joe_oliver) January 13, 2019

Em vésperas da votação do seu acordo, May continua a tentar vendê-lo como única possibilidade de entregar o Brexit aos britânicos, mas no Parlamento poucos parecem dispostos a ouvi-la. De acordo com os vários jornais britânicos, o mais provável é que o acordo seja chumbado, com uma derrota que pode ir até aos 100 votos de diferença — o que representaria a derrota mais pesada para um Governo desde 1924, de acordo com as contas da revista Prospect.

“Não creio que a derrota chegue aos três algarismos”, alertava contudo um deputado pró-May ao jornal Guardian, prevendo uma margem dos 50 aos 100 votos de diferença pelo chumbo. Certo é que a derrota da proposta volta a colocar pressão sobre a primeira-ministra, que terá então até três dias para apresentar um plano B.

