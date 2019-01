Uma criança esqueceu-se do peluche no hotel. E o resort deu-lhe umas férias inesquecíveis

Lembra-se do gnomo do filme “Amelie”? A história que entretanto corre mundo é parecida mas ainda mais comovente, já que aconteceu mesmo. E tudo se conta de uma penada. Uma família foi de férias para o Havai e no regresso a casa, em Bay Area, descobriu que faltava algo.

O filho de Anna Pickard esquecera-se do seu brinquedo preferido no hotel. A mãe desabafou nas redes sociais e partilhou a história com o Grand Hyatt Kauai Resort & Spa que entretanto o descobriu algures na lavandaria e assegurou que Sutro, assim se chama um dos bonecos, não só arranjasse um belo companheiro de peluche para as suas férias prolongadas como tivesse uma estadia à altura.

Em dois tempos, a equipa do Grand Hyatt foi dispondo e fotografando a dupla em contextos tão relaxantes como a piscina, num confortável bungalow, a tratarem da manicure, e até mesmo a fazerem check out. A mãe relatou todas estas peripécias ao filho e deixou um postal assinado por Sutro debaixo da almofada da criança, no qual o boneco narrava as suas aventuras e como se divertira a valer nestas férias, antes de ser enviado para casa pelos funcionários do hotel.

Entretanto, no Twitter de Anna choveram comentários. Se há quem duvide da veracidade da história e generosidade do resort, também há quem recorde enredos semelhantes, que se passaram com outras crianças e outros brinquedos temporariamente afastados dos seus pequenos donos. Enfim, nada como tirar umas férias dos haters.

