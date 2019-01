Uma jovem morta e três feridos em estado crítico após tiroteio em Phoenix

Pelo menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas na sequência de um tiroteio ocorrido este domingo junto a um hotel em Phoenix, no estado norte-americano do Arizona. De acordo com a polícia de Phoenix, que falou à imprensa, a vítima mortal é uma jovem de 18 anos.

O incidente teve lugar junto a um hotel Payless Inn, por volta das 11h30 (hora local, 18h30 em Lisboa).

#BREAKING: #Phoenix Fire Department says there are six "patients," five transported to a nearby hospital, after a #shooting near 25th and Van Buren streets pic.twitter.com/plbgcElmLG

— 12 News (@12News) January 13, 2019