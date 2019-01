Acuña regressa aos convocados do Sporting para a Taça de Portugal, Diaby de fora

O argentino Marcos Acuña regressou esta terça-feira aos convocados do Sporting para o encontro dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, frente ao Feirense, ao contrário de Bruno Gaspar, devido a lesão, e Diaby, por opção.

Acuña tinha ficado de fora do clássico com o FC Porto (0-0), na última jornada do campeonato, devido a castigo, mas volta a entrar nas escolhas de Marcel Keizer, assim como guarda-redes Diogo Sousa e o médio Miguel Luís. Já o defesa Bruno Gaspar, a recuperar de um traumatismo na anca, não é opção, juntamente com Montero e Battaglia.

Diaby somou 81 minutos diante dos dragões e o técnico holandês decidiu deixar o maliano fora dos 19 convocados.

Na quarta-feira, o Sporting desloca-se a Santa Maria da Feira para defrontar o Feirense, no Estádio Marcolino de Castro, pelas 20h45, no encontro que fecha os quartos de final da Taça de Portugal.

Lista dos 19 convocados:

Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro e Diogo Sousa.

Defesas: Coates, Mathieu, Jefferson, André Pinto e Ristovski.

Médios: Petrovic, Gudelj, Bruno Fernandes, Wendel, Miguel Luís e Acuña.

Avançados: Nani, Bas Dost, Luiz Phellype, Jovane Cabral e Raphinha.

