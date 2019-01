Apoiantes de Rio vão avançar com requerimento para votação nominal de braço no ar

Os apoiantes de Rui Rio vão avançar com um requerimento para que a votação no Conselho Nacional extraordinário seja nominal e de braço de ar para vincular cada um dos conselheiros ao voto contra ou a favor à moção de confiança apresentada pelo líder. O antigo presidente da Assembleia da República, Mota Amaral — que tem direito a voto no órgão máximo entre congressos — adiantou ao Observador que “será apresentado um requerimento para que a votação seja feita nomimalmente, com uma chamada individual de cada um dos conselheiros no momento da votação, para que cada um assuma as suas responsabilidades”. O também antigo presidente do governo regional dos Açores diz que, se ninguém se chegar à frente a apresentar este requerimento, ele próprio tomará a iniciativa de o fazer.

O regulamento do Conselho Nacional do PSD diz que “as votações do Conselho Nacional realizam-se por braço no ar” salvo as eleições e “as deliberações em que tal seja solicitado, a requerimento de pelo menos um décimo dos membros do Conselho Nacional presentes”. Ora, o lado dos críticos de Rio já admitiu que irá apresentar esse requerimento (para o qual são precisos 13 a 14 conselheiros). Caso esse fosse o único requerimento apresentado, não seria necessária votação e o voto passava automaticamente a ser secreto. Com esta jogada dos apointes de Rio, tudo mudou.

Paulo Mota Pinto, o presidente da Mesa do Congresso, vai assim ter em mãos dois requerimentos: um pelo voto secreto outro pela votação nominal de braço no ar. É certo que os estatutos não falam especificamente em nenhum requerimento para que haja uma votação nominal, mas dizem claramente que “compete ao presidente da Mesa (…) admitir ou rejeitar propostas, reclamações e requerimentos, verificada a sua conformidade estatutária e regulamentar”, bem como “pôr à discussão e votação as propostas e requerimentos.” Apesar da objetividade, há aqui sempre uma interpretação jurídica que vai depender de Mota Pinto.

Neste caso, o presidente da Mesa irá submeter ambos os requerimentos a votação, forçando a que haja pelo menos uma votação de braço no ar. Vai ficar a saber-se nesse momento quem quer votar secretamente e quem quer que a votação seja do conhecimento dos conselheiros. Esta estratégia dos apoiantes de Rio vai ser prejudicial para os críticos que contavam com o voto secreto como uma arma para conseguir mais apoios contra o líder.

