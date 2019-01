Armando Vara deverá entregar-se na quinta-feira na prisão de Évora

Armando Vara deverá entregar-se esta quinta-feira de manhã no estabelecimento prisional de Évora. A informação está a ser avançada pela CMTV, SIC e TVI.

A juíza do Tribunal Judicial de Aveiro, Marta de Carvalho, titular dos autos do processo Face Oculta, ordenou na segunda-feira que Armando Vara, ex-vice-presidente do BCP, se apresentasse até esta quinta-feira perante as autoridades para ser transferido para o estabelecimento onde irá cumprir a pena de prisão a que foi condenado. Vara terá de cumprir de cinco anos de prisão por três crimes de tráfico de influência.

O Observador tentou contactar a defesa de Armando Vara mas, até ao momento da publicação deste artigo, não foi possível obter qualquer resposta.

