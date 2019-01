Brexit. Deputados britânicos tiram fotografias (proibidas) durante a votação

Os deputados britânicos foram chamados esta terça-feira ao parlamento para votarem o acordo do Brexit, alcançado entre o Governo de Theresa May e os líderes da União Europeia. Enquanto esperavam na fila, entretiveram-se a fotografar o momento, eles próprios e os colegas. Como explica o The Guardian, as fotografias não são geralmente permitidas nos corredores do parlamento, mas foram muitos os membros partidários que decidiram ignorar a regra e tirar os telemóveis do bolso.

Muitas dessas fotografias foram parar às redes sociais. Thelma Walker, deputada do Partido Trabalhista pelo círculo eleitoral de Colne Valley, publicou no Twitter uma selfie sorridente com outra deputada, Emma Hardy. A fotografia foi entretanto apagada e Walker já anunciou que está a preparar o seu discurso para a moção de censura desta quarta-feira.

Faisal Rashid, também dos trabalhistas, fez o mesmo — registou o “momento histórico” com uma fotografia no corredor com Angela Rayner e Jo Platt, que também já foi apagada. Todos votaram contra o Brexit.

Além das selfies, também circularam no Twitter várias imagens do corredor apinhado. O também trabalhista Lloyd Russell-Moyle fez questão de notar isso mesmo: “Raramente o vi [o corredor] tão cheio”, escreveu na rede social, frisando que “May uniu [a Câmara dos] Comuns contra ela e o seu acordo” e que o próximo passo é a moção de censura esta quarta-feira.

In the no voting lobby to vote against this deal. I’ve rarely seen it this full. May has united the Commons against her and her deal. Next step #NoConfidenceNow pic.twitter.com/uFPp9Vx2gu — Lloyd Russell-Moyle (@lloyd_rm) January 15, 2019

The no lobby for the Government's motion… pic.twitter.com/dc6IMzGpHv — Debbie Abrahams MP (@Debbie_abrahams) January 15, 2019

