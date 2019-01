Chefe Dieter Koschina é homenageado na 10.ª edição dos Prémios Mesa Marcada

Dieter Koschina, chefe de cozinha do Vila Joya, será homenageado na 10.ª edição dos Prémios Mesa Marcada. O chefe austríaco foi destacado, para o Prémio Carreira, pelo seu trabalho e dedicação.

Koschina, com 57 anos, lidera o restaurante junto à Praia da Galé há mais de 20 anos. O restaurante algarvio Vila Joya é o mais antigo a manter as duas estrelas Michelin, desde 1999. Chefe Dieter Koschina colocou, também, o restaurante na lista do The World’s 50 Best, em 2012 no 45.º lugar e em 2014 na 22.ª posição.

Desde 2009 que o blogue de comida “Mesa Marcada” nomeia os melhores restaurantes e chefes de cozinha do ano. Os prémios Mesa Marcada englobam várias categorias, uma delas é o prémio “Carreira”. A nomeação deste prémio é feita através da votação dos vencedores dos Top 10 dos últimos 5 anos.

A cerimónia vai decorrer no próximo dia 21 de janeiro, no Ritz Four Seasons Hotel, Lisboa.

