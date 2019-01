Cranberries vão lançar último álbum em homenagem a vocalista morta há um ano

A banda de rock irlandesa Cranberries lançou esta terça-feira uma música, que será seguida de um álbum, para homenagear a sua vocalista Dolores O’Riordan, que morreu acidentalmente há precisamente um ano quando trabalhava neste disco.

A música “All Over Now” foi gravada com base nas demos vocais da cantora. O álbum, intitulado In the End, deverá sair em abril e conta com dez outras músicas criadas pelos três atuais membros do grupo, Noel Hogan, Mike Hogan e Fergal Lawler.

“Lembrámo-nos do modo como Dolores tinha sido motivada pela perspetiva de trabalhar neste álbum e de voltar às tournées para interpretar estas canções”, explicaram os membros da banda na rede social Instagram. “O melhor a fazer era acabar este álbum que começámos com ela”, adiantaram. A utilização das demos da cantora para elaborar o novo álbum contou com o apoio da família O’Riordan.

Dolores O’Riordan juntou-se aos Cranberries em 1990, um ano após a formação da banda, que desfrutou da sua maior popularidade nos anos 90, com títulos como “Zombie” (1994), sobre o conflito na Irlanda do Norte. A cantora morreu em 15 de janeiro de 2018, aos 46 anos. Afogou-se no quarto de um hotel de Londres, após o consumo excessivo de álcool.

Continuar a ler