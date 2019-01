Dakar2019. Líder nas motas desiste com motor partido

O norte-americano Ricky Brabec, líder da classificação das motas no rali Dakar de todo-o-terreno à partida para a oitava etapa, que esta terça-feira se disputa, desistiu com o motor da sua Honda partido.

De acordo com a organização da prova, o companheiro de equipa de Paulo Gonçalves parou ao quilómetro 56 da especial cronometrada, não conseguindo prosseguir devido à avaria mecânica.

Com a especial ainda a decorrer, o australiano Toby Price (KTM) é o líder provisório, com 3.04 minutos de vantagem sobre o austríaco Mathias Walkner (KTM) e 4.40 face ao britânico Sam Sunderland (KTM). Com este resultado, Price, vencedor da prova em 2016, ascenderia à liderança do rali.

A oitava etapa do Rali Dakar 2019 cumpre-se entre San Juan de Marcona e Pisco. Serão 576 quilómetros, 361 dos quais cronometrados.

