Dividir rede elétrica em três regiões pode elevar custos para consumidores e acabar com preços iguais para todos

A solução ainda não está fechada, mas o ministro do Ambiente e Transição Energética deixou um alerta para os riscos de mudar o modelo de concessão da rede elétrica de baixa tensão (aquela que chega à casa de todos consumidores). João Matos Fernandes diz que a criação de várias concessões geográficas tem vantagens, mas também tem riscos e, no limite, pode levar ao aumento dos custos para os consumidores.

O ministro falava num debate no Parlamento sobre a rede de baixa tensão promovido esta terça-feira pela comissão de economia e obras públicas. O concurso para as novas concessões deve avançar este ano, pondo fim a contratos de dezenas de anos entre as autarquias e a EDP Distribuição — a maioria termina entre 2022 e 2023. A proposta colocada em cima da mesa pelo regulador prevê a divisão da atual concessão em três regiões: Norte, Centro e Sul. A decisão final caberá às autarquias que são as “donas” da rede de distribuição de eletricidade em baixa tensão, mas Matos Fernandes deixou vários avisos sobre esta transição.

Matos Fernandes reconhece que o tema não é consensual, mas assinala que uma única área de concessão iria manter o modelo atual, o que permitiria maior eficiência económica, uma gestão centralizada, economias de escala e coesão territorial. Uma escala nacional permite também uma maior mobilização de recursos em qualquer ponto do território que seja atingido por um fenómeno de grande intensidade, como a tempestade Leslie que atingiu o centro do país em outubro.

Por outro lado, um modelo descentralizado vai atrair um maior número de interessados em participar no concurso e numa fase posterior permite criar benchmark e comparabilidade de preços e custos que pode trazer alguma concorrência a estes monopólios naturais. No entanto, comporta riscos: uma menor eficiência económica pode conduzir a um aumento de custos para os consumidores e haverá também implicações ao nível da distribuição dos trabalhadores por cada concessão.

Qualquer modelo, realçou, “terá impacto significativo”, mas ainda que a decisão final seja de cada uma das autarquias, Matos Fernandes considerou que o Ministério não pode ficar alheio, insistindo na necessidade de encontrar uma solução de equilíbrio. “Temos de acertar na decisão, não queremos ser confrontados com a obrigação de fazer cadernos de encargos para um modelo com o qual não concordamos.”

O quadro legal que define os princípios orientadores das novas concessões esvazia a possibilidade de concorrência entre os operadores através de tarifas ou da qualidade de serviço cujos valores são fixados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). No entanto, o ex-secretário da Energia, Artur Trindade, defende a importância de consagrar o princípio da uniformidade tarifária, e que passa por garantir que o preço pago pelo consumo é o mesmo em cada parte do país.

Artur Trindade, que é presidente do OMIP (operador português do Mibel), lembra que este princípio “não é obrigatório, nem necessariamente o mais eficiente, mas é muito valorizado pelos consumidores”.

Custos heterogéneos em termos geográficos podem criar uma pressão para a aplicação de preços diferentes em várias partes do território nacional que refletissem custos diferenciados. E a dinâmica própria da operação das redes levaria a que os preços fossem mais baratos em Lisboa e no Porto e mais caros no Interior, se nada fosse feito, assinalou. Artur Trindade lembrou a convergência tarifária com as ilhas, que atualmente coloca os consumidores do continente a subsidiarem os das ilhas, em nome da coesão territorial. E deixa no aviso: “No dia em que houver preços diferenciados dentro do Continente acabaria a solidariedade com as ilhas. É um valor político que devemos defender nas diferentes soluções”.

