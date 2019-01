Donald Trump preparou refeições de fast food para jogadores de futebol universitário

O Presidente dos EUA, Donald Trump, organizou um buffet de comida fast food para os jogadores de futebol universitário, da Universidade de Clemson, que venceram no “College Football Playoff National Championship” (um campeonato de futebol entre as universidades). O jantar oferecido para celebrar a vitória dos jogadores devia ter sido realizado na quinta-feira passada, mas devido à paralisação do Governo a comemoração foi adiada.

Para não prolongar mais a espera, Donald Trump decidiu organizar o festejo na segunda-feira passada. No entanto, a paralisação do Governo – a mais longa da história dos EUA, chegou ao 24º dia – fez com que não houvesse cozinheiros na Casa Branca. Sem ninguém para preparar a refeição para a chegada dos jogadores, Trump foi “forçado” a organizar o menu e optou pela ementa “patriótica”, avança o The Guardian.

Os jogadores de futebol de Clemson visitaram a Casa Branca, na segunda-feira passada, e foram recebidos com uma vasta variedade de fast food. O buffet ao estilo americano fundiu-se com a decoração da Casa Branca. Hambúrgueres, pizzas e batatas fritas ao lado das taças de prata com vários molhos. Cada refeição foi embalada individualmente para minimizar o desperdício.

Temos pizzas, temos 300 hambúrgueres, muitas, muitas batatas fritas, todas as nossas comidas favoritas”, disse Trump aos repórteres.

Here’s a video I shot of President Trump showing off his 300 hamburgers. pic.twitter.com/P06S6I5w07 — Hunter Walker (@hunterw) January 14, 2019

Os fotógrafos apanharam um dos atletas, Matt Bockhorst, a sorrir enquanto coloca no prato dois hambúrgueres. A fotografia foi alvo de comentários e piadas no Twitter, pela forma apaixonada com que o jovem atleta olhava para a comida.

Find someone that looks at you the way this guy looks at a tray of Big Macs pic.twitter.com/nxxZu5LNHk — Dan H (@Hus1986) January 15, 2019

