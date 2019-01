Homem de 65 anos encontrado morto em Moura havendo suspeitas de homicídio

Um homem de 65 anos foi encontrado morto esta segunda-feira, com uma faca junto ao corpo, num terreno nas imediações do Monte Grande dos Machados, no concelho de Moura (Beja), havendo suspeitas de homicídio, disse fonte da GNR. Segundo a mesma fonte, o corpo do homem foi encontrado pelo filho, que alertou as autoridades através do 112.

A fonte da GNR adiantou à agência Lusa que “há suspeitas de homicídio”, tendo sido solicitada a intervenção da Polícia Judiciária, que esteve no local e está agora a investigar o caso.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja referiu que o alerta para “uma situação de doença súbita” foi dado às 17h55, tendo sido mobilizados operacionais e um veículo dos Bombeiros Voluntários de Moura e uma viatura de Suporte Imediato de Vida de Moura.

Continuar a ler