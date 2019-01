Kraftwerk vão atuar em Cascais em julho, no festival Cool Jazz

A banda alemã Kraftwerk vai atuar em Cascais no próximo verão, no dia 31 de julho. O concerto decorrerá no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, no âmbito do festival de música EDP Cool Jazz. Os quatro elementos atuais da banda formada em Düsseldorf em 1970, Ralf Hütter, Fritz Hilpert, Henning Schmitz e Falk Grieffenhagen, vão dar um concerto em formato 3D.

O último concerto da banda alemã em Portugal aconteceu no verão de 2017, no festival de música de dança Neopop, em Viana do Castelo. Dois anos antes, em 2015, o grupo atuou em formato 3D no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e na Casa da Música, no Porto.

Grupo pioneiro da música eletrónica e do krautrock, que começou como um duo formato por Ralf Hütter e Florian Schneider (saiu da banda em 2008), os Kraftwerk operaram uma verdadeira revolução na música mundial, misturando com brilhantismo e como até aí ninguém fizera uma estrutura de banda rock com composição eletrónica e instrumentos até aí pouco usados, que permitiram a criação de um som novo tão dançável quanto elétrico, tão melódico quanto espacial.

Ao longo da primeira década de uma carreira que no próximo ano atingirá meio século de duração, considerada unanimemente o período áureo dos Kraftwerk, o grupo alemão gravou e editou álbuns hoje tidos como clássicos. São disso exemplo os discos Kraftwerk 2 (1972), Autobahn (1974), Radio-Activity (1975) e Trans-Europe Express (1977). Nos anos 1980, foi notória uma aproximação sui generis do grupo à composição digital e ao techno, nomeadamente no álbum Electric Café (de 1986).

A banda alemã dedicou as décadas seguintes à gravação de remisturas e álbuns ao vivo, lançamento de inéditos, novas gravações de temas antigos e sobretudo a digressões. O grupo tem tentado continuar a inovar o formato dos seus espetáculos ao vivo e na última década apostou em especial em apresentações audiovisuais, em formato 3D.

Antes de anunciar o concerto da banda alemã, a organização do festival EDP Cool Jazz confirmou as presenças das bandas The Roots (9 de julho) e Snarky Puppy (16 de julho) e dos músicos e cantores Jessie J (10 de julho), Jacob Collier (16 de julho), Jamie Cullum (20 de julho), Diana Krall (24 de julho) e Tom Jones (25 de julho) em Cascais.

Em 2018, o primeiro ano em que o festival exclusivamente na vila de Cascais, atuaram no EDP Cool Jazz David Byrne, Van Morrison, Gregory Porter, BADBADNOTGOOD, Norah Jones, Jordan Rakei, Jessie Ware e os portugueses Dead Combo, Benjamim, Sara Tavares e Salvador Sobral, entre outros.

Continuar a ler