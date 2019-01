Lage, de interino a Grande Líder em pouco mais de 24 horas (a crónica do V. Guimarães-Benfica)

Têm sido dias agitados no Estádio da Luz. Menos de duas semanas depois da saída de Rui Vitória, o Benfica já venceu dois jogos, o antigo técnico já assinou pelo Al Nassr, já deu uma entrevista onde confessou que nos últimos tempos se sentiu “sozinho” e já partiu para a Arábia Saudita e Bruno Lage já passou de interino a efetivo. Entretanto, numa altura de tirar a cabeça de fora das águas agitadas para encontrar marés tranquilas, os encarnados jogaram na passada sexta-feira, jogaram esta terça-feira, voltam a jogar na próxima sexta e jogam novamente na terça da próxima semana. Tudo menos tranquilidade.

Face à exigência e concentração competitiva, seria de esperar que Bruno Lage poupasse alguns dos habituais titulares nos jogos do Campeonato e colocasse em campo jogadores menos utilizados e com menos minutos acumulados. Ainda assim, e tal como referiu na antevisão da partida, o treinador encarnado vê a Taça de Portugal como uma das prioridades da temporada e viajou até Guimarães na máxima força. Na ausência dos lesionados Jonas e Rafa, Lage lançou os mesmos dez jogadores de campo que na sexta-feira venceram o Santa Clara e só tirou Vlachodimos para dar minutos a Svilar. Quer isto dizer que o 4-4-2 voltou a substituir o 4-3-3, que João Félix e Seferovic voltaram a fazer dupla na frente, que Zivkovic descaiu na ala esquerda e Pizzi na direita, que Gabriel voltou a ser titular ao lado de Fejsa, em detrimento de Gedson, e que a rotinada linha defensiva de quatro, com André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo, em nada se alterou.

Ficha de jogo V. Guimarães-Benfica, 0-1 Quartos de final da Taça de Portugal Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa) V. Guimarães: Miguel Silva, Sacko, Osorio, Pedrão, Rafa Soares, Wakaso, Joseph (Estupiñán, 75′), Ola John (João Carlos Teixeira, 67′), Mattheus Oliveira (Hélder Ferreira, 67′), Davidson, Guedes Suplentes não utilizados: Douglas, Florent, Pepê, Venâncio Treinador: Luís Castro Benfica: Svilar, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa (Samaris, 45′), Gabriel, Pizzi (Gedson, 84′), Zivkovic (Salvio, 60′), João Félix, Seferovic Suplentes não utilizados: Odysseas, Krovinovic, Cervi, Castillo Treinador: Bruno Lage Golos: João Félix (14′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Jardel (24′), Osório (32′), Pizzi (33′), Joseph (69′), André Almeida (83′), Samaris (85′), Svilar (86′), Wakaso (88′)

Do outro lado, e ao contrário do que se disse nos últimos dias, Luís Castro ainda não pôde contar com o lesionado André André e também não tinha Tozé, que foi expulso no jogo da última jornada do Campeonato. Mattheus Oliveira assumiu então o lugar do português no meio-campo, Joseph entrou para o onze em detrimento de Pepê e Miguel Silva assumiu a titularidade na baliza vitoriana, em troca com o brasileiro Douglas. O treinador do V. Guimarães, insistentemente associado ao Benfica nos dias logo após a saída de Rui Vitória, pretendia regressar a uma final que o clube bem conhece nos anos mais recentes: desde 2010/11, o V. Guimarães chegou à final da Taça de Portugal em três ocasiões, perdendo duas e conquistando uma (precisamente contra o Benfica). Para isso, era necessário receber, anular e vencer os encarnados.

Zivkovic poderia ter feito um dos golos mais rápidos desta edição da Taça de Portugal, logo ao segundo minuto de jogo, quando recebeu uma bola de forma exemplar à entrada da área e soube intrometer-se no meio da defesa do V. Guimarães. No confronto direto com Miguel Silva, porém, o médio sérvio rematou contra o corpo do guarda-redes. Os vitorianos souberam anular as transições encarnadas nos primeiros minutos de jogo, ainda que o Benfica tivesse sempre mais bola e mais vontade — os comandados de Bruno Lage mostraram desde o apito inicial uma reação louvável à perda de bola, com uma agressividade e intensidade sem bola que há algum tempo não se via nos encarnados. O V. Guimarães aproveitava o filão do corredor esquerdo, direito da defensiva benfiquista, que muitas vezes ficava desprotegido face às subidas de Pizzi, que depois não recuava para fazer a dobra a André Almeida.

[Carregue na imagens para ver os melhores momentos do V. Guimarães-Benfica:]

Num jogo muito dividido no meio-campo e muito tático, com os jogadores a mostrarem a cada passo que estudaram a fundo as movimentações do adversário, Rúben Dias desbloqueou a organização defensiva com uma grande passe que encontrou João Félix em desmarcação ao passar do minuto 14. O avançado de 19 anos, que já tinha bisado contra o Rio Ave, na estreia de Bruno Lage, dominou de forma quase perfeita com o pé esquerdo e rematou com o pé direito, inaugurando o marcador e assinando assim a folha de jogo em todas as competições internas em que já participou (Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Segunda Liga). Mérito para Félix mas mérito também para o central que, tal como o próprio avançado exclamou durante os festejos, ofereceu uma “grande bola”.

????????João Félix estreia-se a marcar na ????Taça de Portugal. ⚠️O jovem avançado já marcou em todas as competições nacionais em que participou:

4 ????????Liga

1 ????????Taça de Portugal

1 ????????Taça da Liga

7 ????????Segunda Liga pic.twitter.com/y6rP8m9UEc — playmakerstats (@playmaker_PT) January 15, 2019

Guedes, o herói da Taça do ano passado — marcou os dois golos que valeram ao Desp. Aves a inédita conquista do troféu, frente ao Sporting, na final do Jamor –, podia ter empatado logo no lance seguinte mas o remate à meia volta no coração da área encarnada saiu ao lado da baliza de Svilar. O V. Guimarães foi tentando procurar a profundidade, sempre por intermédio de Joseph, o jogador vitoriano mais em evidência no primeiro tempo, e até terminou a primeira parte bem no interior do meio-campo encarnado, mas sem conseguir criar desequilíbrios que apanhassem a defesa adversária desposicionada ou em falso. Do outro lado e à exceção de um lance criado por André Almeida no corredor contrário ao seu, no seguimento de uma bola parada, o Benfica não voltou a ter ocasiões de golo e dedicou os principais esforços à recuperação de posse e ao domínio, ainda que sem bola, do meio-campo. Na ida para o intervalo, os encarnados sabiam que a estatística jogava a seu favor: sempre que, contra o V. Guimarães no D. Afonso Henriques, tinham ido para o descanso a vencer, acabaram por ganhar a partida.

⚠️100% vitorioso depois de sair em vantagem ao intervalo em Guimarães [30 vitórias do ????Benfica] a contar para todas as competições. pic.twitter.com/ftXzcAlPpG — playmakerstats (@playmaker_PT) January 15, 2019

Logo na entrada para a segunda parte e com a confiança que o jogo estava controlado o suficiente para dar início À lista de poupanças, Bruno Lage tirou Fejsa e lançou o pouco utilizado Samaris. O V. Guimarães assumiu o leme da partida, com os homens mais recuados a jogar muito perto da linha do meio-campo, e o Benfica baixou os blocos e juntou os setores, com o combativo Seferovic a fazer a ligação entre a defesa e o ataque, com Zivkovic (e Salvio a partir dos 60 minutos) e Pizzi nas linhas e João Félix mais isolado lá na frente. Apesar da superioridade e da indiscutível maior percentagem de posse de bola, os vitorianos mostravam-se muito precipitados na hora do passe decisivo e tiveram muitas dificuldades para conseguir colocar bolas em zonas de concretização. Ainda assim, mudando o azimute daquilo que tinha acontecido durante a primeira parte, o V. Guimarães aproveitou as recorrentes perdas de bola de Grimaldo no corredor direito da defesa benfiquista para construir a partir daí e tentar oferecer golos a Guedes.

????Benfica abre o marcador em Guimarães há 5 jogos consecutivos (venceu os últimos 4 encontros); a melhor sequência dos últimos 16 anos:

2018/19 ????????João Félix

2017/18 ????????Jonas

2016/17 ????????Gonçalo Guedes

2016/17 ????????Jonas

2015/16 ????????Renato Sanches pic.twitter.com/2S6oYelDyU — playmakerstats (@playmaker_PT) January 15, 2019

Apesar da vantagem mínima, o Benfica mostrou pouca vontade de chegar ao segundo golo e descansar os corações dos adeptos e o de Bruno Lage, que esteve sempre muito ativo junto à linha técnica. Sempre que o ataque era lançado, normalmente em contra-ataque ou através de passes longos, Seferovic, Pizzi e Salvio estavam muito longe da área adversária e acabavam por perder a posse durante a cavalgada, com mérito para os centrais vitorianos, que estiveram perto do exemplar no que toca às recuperações defensivas e ao posicionamento. Com o avançar dos minutos, o Benfica foi perdendo frescura e intensidade na luta pela bola, o que motivou vários calafrios junto à baliza de Svilar — principalmente depois das entradas de João Carlos Teixeira, Hélder Ferreira e Estupiñán, que vieram trazer velocidade e rebeldia a um ataque que estava demasiado adormecido. Ainda assim, e à exceção de um remate de Davidson, o V. Guimarães nunca chegou sequer a criar verdadeiras oportunidades de golo, limitando-se aos passes em profundidade que terminavam nas mãos do guarda-redes encarnado e aos cruzamentos para Guedes que Jardel e Rúben Dias controlavam. O Benfica, sem deslumbrar mas sólido e em bloco, manteve a margem mínima até ao final e garantiu a vitória.

O V. Guimarães dominou toda a primeira parte e não permitiu ao Benfica controlar, pensar e criar em zonas adiantadas mas não teve critério suficiente para chegar ao empate e discutir a passagem às meias-finais. Bruno Lage passou de interino a grande líder — como garantiu que os jogadores olham para ele — em pouco mais de 24 horas e além do passaporte para as meias-finais da Taça de Portugal carimbou a terceira vitória consecutiva dos encarnados e a terceira vitória em três jogos no banco técnico do Benfica. O 4-3-3 passou a 4-4-2 e a equipa sem reação tem agora a sua maior valência na recuperação de bola e na luta pela posse. “A mensagem é de tarefa, de perceber as dinâmicas”, disse Lage na antevisão da partida. Parece que, por agora, a dinâmica é tão simples como marcar e não sofrer.

⚠️Dois anos depois o ????Benfica chega novamente às meias-finais da ????Taça de Portugal (V 0-1 V. Guimarães). ⏪Nessa temporada os encarnados venceram o troféu frente aos vimarenenses por 2-1. É a 43.ª ocasião que águias chegam a esta fase da prova. pic.twitter.com/eaKeQEOMHH — playmakerstats (@playmaker_PT) January 15, 2019

Continuar a ler