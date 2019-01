Marcelo já não liga só para a Cristina, também lhe pode ligar através deste site

“Não é algo pejorativo, é para animar as pessoas”, disse prontamente ao Observador Diogo Pinheiro, responsável da agência de publicidade Legendary, sobre o site que fizeram. “Estava toda a gente a queixar-se que não recebia um telefonema como a Cristina Ferreira recebeu e pensámos: vamos dar isso às pessoas”, continuou. Por isso, esta empresa criou um site em que pode pôr um número de telemóvel e receber uma chamada do Presidente da República.

A agência de publicidade portuense criou este serviço com a ajuda de uma empresa de informática como parte de uma estratégia de marketing. “Se tivéssemos de pagar uma página de jornal, se calhar não tínhamos tanto alcance”, assume Diogo Pinheiro. Desde segunda-feira, quando disponibilizaram o site, já realizaram milhares de chamadas.

De momento, se quiser também uma chamada do Presidente da República, vai ter de esperar. Com o sucesso que esta campanha está a ter, já há uma lista de espera de milhares de chamadas. Contudo, Diogo Pinheiro promete que, mesmo com espera, o Presidente vai “enviar um beijinho”.

Para acautelar receios de quem queira experimentar esta “piada”, a agência promete que não utiliza nenhum dos dados obtidos para fins comercias. No fim, o objetivo foi, além de dar a conhecer o trabalho que há cinco anos realizam no Porto, “partilhar felicidade”.

Diogo Pinheiro afirma que este site não é um ataque ao telefonema de ‘Boa sorte’ que Marcelo Rebelo de Sousa fez a Cristina Ferreira no primeiro episódio do novo programa que a apresentadora tem na SIC. “Somos uma agência de publicidade, não estamos aqui para fazer política”, disse o responsável que afirma: “Gostamos do Marcelo, é um Presidente humano”.

O responsável desta agência explicou que, apesar de contarem criar impacto com a ideia, nunca imaginaram que tão rapidamente conseguissem ter tanto sucesso.”Imaginávamos que podia ter alguma repercussão, mas nunca assim”, assume.

Como posso receber a minha chamada do Presidente da República (ou fazer com que telefone a alguém)?

Para receber também uma chamada do Presidente da República (de brincar) basta ir ao site da iniciativa, o “telemarcelo”, escrever o número do telefone que quer que receba a chamada, carregar em ligar e já está.

Até receber a chamada pode demorar (testámos e, passado 30 minutos, ainda estávamos a aguardar). Contudo, no fim, a agência promete que vai receber “um beijinho do presidente dos afetos envia [por si]”.

Este não é o primeiro projeto em que, através de um número de telefone, é possível receber uma chamada de personalidades. Em 2007, o Sporting permitiu que qualquer pessoa pudesse receber uma chamada de Paulo Bento, numa ação semelhante que também teve bastante sucesso. Outras empresa também já utilizaram este tipo de campanha.

