O “chef voador” vem de Macau para a Foz do Arelho para um jantar especial

Macau e Foz do Arelho vão juntar-se, já na próxima sexta-feira, 18 de fevereiro, para um jantar especial. A associação pode parecer confusa mas tem uma razão de ser: O chef André Sá Correia, português radicado na região autónoma chinesa há vários anos, vai protagonizar uma refeição única no restaurante Cais da Praia, a zona balnear nas Caldas da Rainha.

O nome “Jantar Flying Chef” — assim o nomeou Emaunel Minez, o proprietário do restaurante em questão e sócio do célebre bar lisboeta Red Frog — foi escolhido por causa do impressionante trajeto deste jovem que começou a sua carreira de cozinheiro em 2004 e passou longas temporadas a conhecer Portugal de fio a pavio, uma fase que serviu para desenvolver uma forte ligação com os produtos tradicionais portugueses.

Em 2012 terminou o curso de Artes Culinárias da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e foi depois disso, quando decidiu fazer um estágio de curta duração no Instituto de Estudos de Turismo de Macau, que se apaixonou pela antiga colónia portuguesa. Foi em terras orientais — trabalhou em prestigiadas casas como o Hotel ICON, em Hong Kong, o Jockey Club e o famoso The Mandarin Oriental Macau — que se desenvolveu mais a fundo enquanto profissional até mudar-se para a Austrália, onde fundou um dos principais festivais portugueses em Sidney, o Lusomia, que serviu para promover tanto a gastronomia como a arte e a música nacional.

Nesta refeição que se realizará já na próxima sexta-feira vai ser possível ficar a conhecê-lo melhor e provar as suas criações, receitas onde estilos diferentes se cruzam e fazem uma ode — neste caso específico — aos produtos típicos encontrados na zona da Lagoa de Óbidos. No menu vão figurar pratos como uma salada de flores de bróculos com azedas, e robalo; ceviche da foz com trio de citrinos e folha de ostra; arroz de lingueirão com salicórnia e tangerina; mexilhão com porco preto e chips de batatas doce e red velvet de Alfeizerão com sorbet de queijo branco.

O jantar só terá capacidade para 24 pessoa e custará 35€ por pessoa (com vinhos)

Jantar “Flying chef”

Cais da Praia, Avenida do Mar, 1, Foz do Arelho

Sexta-feira, 18 de janeiro, às 20h

262 283 218

35€ (p/pessoa, c/ vinhos)

