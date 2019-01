Programa Quadratura do Círculo, da SIC Notícias, vai acabar. Última emissão será dia 24

O programa de debate político Quadratura do Círculo, transmitido na SIC Notícias desde 2004, vai acabar, avançou ao Diário de Notícias Ricardo Costa, diretor de informação da estação televisiva. A última emissão do programa, que é moderado por Carlos Andrade e tem como comentadores José Pacheco Pereira, Lobo Xavier e Jorge Coelho, será na próxima quinta-feira, dia 24 de janeiro.

Explicando as razões para o fim do programa, Ricardo Costa referiu apenas que se deve a “várias alterações na grelha”, não adiantando se está nos planos a produção de um programa nos mesmos moldes. “O programa Quadratura do Círculo foi sempre importante para a SIC Notícias e faz parte da sua história, mas vamos apostar em novos formatos”, acrescentou o diretor de Informação. A decisão, acrescentou, “faz mais sentido” agora, com a mudança de instalações de Carnaxide para Paço D’Arcos, no final do mês.

A Quadratura do Círculo começou na TSF, no final dos anos 80, numa altura em que ainda se chamava Flashback e era transmitido aos domingos ao final da manhã. Nesta altura, era Emídio Rangel o moderador do debate, acompanhado de José Magalhães, José Pacheco Pereira e Vasco Pulido Valente, que foi mais tarde substituído por Miguel Sousa Tavares e depois por Nogueira de Brito.

Em 2003, a emissão do programa na TSF termina e em janeiro do ano seguinte a SIC Notícias retoma o programa de debate político, já com o nome de Quadratura do Círculo e com Carlos Andrade e Lobo Xavier na moderação. O primeiro-ministro António Costa chegou a fazer parte do painel, em 2008, até ser eleito líder do PS.

