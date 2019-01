Quénia. Pelo menos duas explosões seguidas de tiroteio num complexo hoteleiro

Pelo menos duas explosões violentas foram sentidas num complexo hoteleiro de luxo em Nairobi, capital do Quénia, esta terça-feira. Após as explosões há relatos de um tiroteio, avança a cadeia de televisão britânica BBC. Segundo as agências de notícias internacionais o número de feridos é, para já, indeterminado.

O complexo em questão inclui o hotel DusitD2, bancos e escritórios. No local estão militares fortemente armados, ambulâncias e um helicopetro a sobrevoar a área, avança o The Guardian. As pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades. Testemunhas oculares dizem ter visto quatro homens armados a invadirem o complexo e relatam que o tirotei ainda durou alguns minutos.

“Nós estamos sob ataque”, refere uma das pessoas presentes à agência Reuters. Há vários veículos estão em chamas no parque de estacionamento do complexo. Na rede social Twitter, já circulam vídeos do momento.

Terror Attack and heavy gunfire reported in Nairobi on 14 Riverside Drive off. Kenyan Special forces have reportedly taken over. Video shared via WhatsApp. pic.twitter.com/keuqWUQtxX — #CanaryReports (@CanaryMugume) January 15, 2019

Eu comecei a ouvir tiros e depois vi pessoas a correr com as mãos levantadas, algumas delas a entrarem pelo banco a tentar salvar a sua vida”, refere uma mulher que trabalha num edifício vizinho, em declarações ao jornal The Independent.

Ainda não há certezas sobre a natureza do ataque. Inicialmente as autoridades pensavam que se tratavam de um assalto, mas neste momento há fortes indícios de que se trate de um atentado terrorista. Por isso, foram enviadas forças anti-terroristas para o local.

Nós estamos a enviar polícias para o local, incluindo da unidade anti-terrorista, mas tão cedo não teremos mais informação”, informa o porta-voz da polícia Charles Owino, citado pelo The Guardian.

Os meios de televisão locais também assumem que se poderá tratar de um atentado.

Nós temos que ir pelo maior incidente que poderia acontecer. O maior incidente que temos é um terror [ataque]”, refere a televisão estatal, citada pelo The Independent.

Em 2013, o grupo de extremistas islâmicos al-Shabab matou 67 pessoas num ataque no centro comercial na capital do Quénia.

Continuar a ler