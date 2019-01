Senador italiano condenado depois de ter chamado “orangotango” a antiga ministra

A justiça italiana condenou esta segunda-feira o senador o político de extrema-direita Roberto Calderoli, a 18 meses de prisão, com pena suspensa, por este ter comparado a antiga ministra da Integração, Cécile Kyenge, a um “orangotango”, noticia o El Español.

O Tribunal de Bérgamo deu como culpado o senador italiano pelas acusações feitas em 2013, à antiga ministra natural da República Democrática do Congo, considerando-as difamações agravadas pelo ódio racial, refere o jornal britânico The Guardian. Na altura, Cécile Kyenge era a única representante do executivo de Eurito Letta, de centro-esquerda. com origens africanas.

Não me consola que quando pesquiso na internet veja fotografias do Governo. Amo os animais, os ursos e os lobos, como é conhecido, mas quando vejo imagens de Kyenge não posso deixar de pensar, ainda que não diga que o seja, nos bandos de orangotangos”, disse na altura Roberto Calderoli, membro do último governo do ex primeiro-ministro, Silvio Berlusconi.

Após as polémicas declarações, o ministro do partido reconheceu que cometeu “uma idiotice”, justificando as suas palavras pelo calor do momento. Calderoli, do partido Liga do Norte, acabou por pedir desculpa no Parlamento.

A antiga ministra considera que a decisão do tribunal foi justa e uma “condenação importante”, sublinhando que ajuda na “luta contra o racismo”, apesar da pena ser suspensa.

