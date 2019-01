Sporting assegura contratação de Idrissa Doumbia

O médio costa-marfinense Idrissa Doumbia assinou um contrato com o Sporting até 2024, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado, no site oficial.

“A Sporting Clube de Portugal — Futebol, SAD informa que chegou a acordo com FC Akhmat Grozny para a transferência definitiva do jogador Idrissa Doumbia. A Sporting CP — Futebol, SAD assinou um contrato válido com Idrissa Doumbia até 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros”, lê-se no comunicado.

O médio, de 20 anos, chegou este ano aos russos do Akhmat Grozny, nos quais fez 16 jogos e marcou um golo, depois de passagens pelo Bingerville, da Costa do Marfim, e pelos belgas do Anderlecht, aos quais chegou ainda como júnior, e do Zulte Waregem.

Continuar a ler