Ups! Renault Clio e Peugeot 208, são mesmo vocês?

Clio e 208 são para a Renault e Peugeot, respectivamente, a “alma do negócio” (ou não fossem estes dois modelos representantes do segmento que mais vende), pelo que seria de esperar que se mantivesse o segredo em torno da nova geração desta dupla. Sucede que os imprevistos acontecem e a Internet não perdoa, expondo um e outro aos olhos do público, muito antes da respectiva apresentação oficial, prevista para Março, no decorrer do Salão de Genebra.

No caso da marca do losango, a fuga está identificada: a empresa espanhola de miniaturas Car Scale World fez um post no Facebook com as novidades do seu catálogo. Entre elas, publicitava o “novo Renault Clio 2019 revelado antes da hora, com um modelo PremiumX à escala 1/43”. A foto viria a ser posteriormente apagada, mas não sem deixar ver que a frente exibe traços do Mégane, designadamente ao nível dos grupos ópticos, onde o esquema das day running lights em LED parece replicar-se. Outro site – checo, mas também de miniaturas – deixou o artigo online durante mais tempo, antes de também o remover. De qualquer das formas, em ambos os casos houve tempo para salvar as imagens…

El nuevo #Clio de Renault a escala 1:43 llega antes que su hermano mayor ;)https://www.svetauticek.cz/www-svetauticek-cz/eshop/3-1-Modely-1-43/0/5/26664-Renault-Clio-RS-Line-2019-blue-1 -43-Premium-X Posted by CocheSpias on Tuesday, January 15, 2019

Já a marca do leão foi vítima de uma fuga de outra natureza. A avaliar pela fotografia (de fraca qualidade) divulgada pelo Carblog Italia, o Peugeot 208 terá sido apanhado naquilo que parece ser uma acção comercial. Fosse para gravar um anúncio ou simplesmente como protagonista de uma sessão fotográfica, a verdade é que o compacto francês se apresenta despido de qualquer camuflagem, deixando à mostra as suas linhas definitivas. E a confirmação de que o recém-lançado 508 foi uma referência no desenho desta nova geração do hatchback.

