A Rolls ainda não vendeu nenhum Cullinan… de base

Torsten Müller-Ötvös, o CEO da Rolls-Royce, começa por recordar que mais de 90% dos veículos comercializados pela Roll-Royce, estão equipados com tantas soluções extra, de dispositivos a revestimentos, que quase podem ser considerados execuções especiais. E se está pensar este é um valor incrivelmente elevado, o CEO da marca esclarece que os 90% disparam para 99% quando se fala especificamente do Phantom, para atingir mesmo os 100% em relação ao Cullinan, de que até hoje a Rolls ainda não vendeu nenhum modelo sem ser “carregado” com uma dose extraordinária de equipamento.

É bom ter presente que nenhum Rolls é proposto de série sem uma lista tão invejável quanto interminável de miminhos. Todas as versões têm comandos eléctricos em tudo o que mexe, ou pode mexer, bancos e portas revestidos a pele, além de um relógio no tablier que é mais caro do que muitos automóveis. Ainda assim, não falta quem queira costumizar o seu veículo com um tipo específico de pele de crocodilo, ou de avestruz, idealmente quanto mais rara e cara melhor, por vezes recorrendo a ouro e até a diamantes.

Talvez por isso, o fabricante inglês em 2016 vendia 80% dos veículos com um preço superior em 20% ao da tabela de preços, divido à inclusão de extras, com este incremento a ter disparado para 40% em 2018. Curiosamente, o SUV Cullinan é aquele onde os clientes mais gostam de investir uns milhares de euros a mais, o que obviamente a Rolls agradece, bem como o grupo BMW a que pertence.

