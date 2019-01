Cardiff tem simbolismo, Paris será sempre eterna, Jeddah tornou-se especial: o filme dos 27 títulos de Ronaldo

Olhando com a devida distância temporal, a temporada de 2004/05 acaba por ser uma espécie de oásis numa carreira marcada por sucessos atrás de sucessos ao longo de mais de década e meia. É certo que em 2009/10 Cristiano Ronaldo também não teve nenhum troféu para celebrar mas esse primeiro ano de Real Madrid, onde marcou 33 golos em 35 jogos, acabou por transformar-se numa espécie de adaptação ao papel de jogador mais caro do mundo numa nova realidade onde chocou com a melhor versão do Barcelona de Pep Guardiola. Na supracitada época, o português perdeu a final da Taça de Inglaterra nos penáltis frente ao Arsenal, caiu nas meias-finais da Taça da Liga com o Chelsea, terminou a Premier League no terceiro lugar e teve uma saída precoce da Champions logo nos oitavos. Carrasco? AC Milan. O mesmo clube que se tornaria especial na sua carreira.

Nessa eliminatória, os rossoneri liderados por Carlo Ancelotti (que viria a ser seu treinador uns anos depois em Madrid) foram apurados com dois triunfos pela margem mínima, ambos com golos de Hernán Crespo. Estávamos então em 2005; daí para cá, Ronaldo tornou-se um verdadeiro quebra-cabeças ainda sem resolução para o conjunto italiano, que podia mudar de clube e país mas conseguiu ir deixando marca nos confrontos com o AC Milan: em 2006/07, nas meias-finais da Champions, o português marcou um dos golos no triunfo por 3-2 da primeira mão (em San Siro, os transalpinos ganharam por 3-0); em 2010/11 fez um dos golos do Real Madrid na vitória por 2-0 na fase de grupos no Santiago Bernabéu; esta temporada, apontou um dos golos do triunfo da Juventus em San Siro por 2-0 no Campeonato. Seguiu-se a conquista da Supertaça.

Ronaldo: "Yes, I'm happy for the first title with Juventus, I'm very happy. Step by step for the next trophy, today we won the Super Cup, now we are working for the next trophy". pic.twitter.com/tOENDHTHJ8 — Juvefc.com (@juvefcdotcom) January 16, 2019

Jeddah será sempre um ponto especial na carreira do capitão da Seleção por ter sido aí que conseguiu o primeiro troféu pela Juventus, o quarto clube que tem como sénior depois de Sporting, Manchester United e Real Madrid. No entanto, existem outras cidades que ficarão para sempre gravadas na história dos 27 títulos coletivos de Cristiano Ronaldo até ao momento: Setúbal, por ter sido o primeiro; Cardiff, por ser aquela onde mais vezes festejou; Paris, que se tornou eterna depois do golo apontado por Éder na final do Campeonato da Europa de seleções; Moscovo, por ter conseguido a primeira Champions da carreira; Lisboa, por ter ganho a primeira Liga dos Campeões pelo Real Madrid no seu país. Entre Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, País de Gales, Rússia, Ucrânia, Macedónia, Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Japão, junta-se agora mais um país no historial do número 7: a Arábia Saudita. E estas são as imagens dessas 27 festas do português.

