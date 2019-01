Catroga admite “ambiente de crispação” com Governo antes da mudança do secretário de Estado da Energia

Havia um “ambiente de crispação” entre a EDP e os seus acionistas e o Governo quando Jorge Seguro Sanches estava na secretaria de Estado da Energia, reconheceu esta quarta-feira Eduardo Catroga. O membro do conselho geral e de supervisão da EDP, ouvido na comissão de inquérito às rendas excessivas, diz que foram “ultrapassadas linhas vermelhas”, o que levou aliás os acionistas da empresa a ameaçar com contestação em tribunais internacionais.

Eduardo Catroga refere que os acionistas da empresa enviaram uma carta ao primeiro-ministro a dar conta da ultrapassagem dessas linhas vermelhas, o que terá acontecido — o gestor não especificou — quando o anterior secretário de Estado da Energia homologou uma proposta que pediu aos serviços para quantificar os valores supostamente pagos a mais à EDP no passado ao abrigo dos CMEC (custos de manutenção do equilíbrio contratual). O gestor cita ainda uma entrevista dada pelo atual secretário de Estado da Energia na qual João Galamba reconhece que não é possível fazer a transição energética em guerra com as empresas do setor.

Em resposta a Hélder Amaral, deputado do CDS, que confrontou Eduardo Catroga com a eficácia da declaração feita dias antes a dar conta da “indignação” dos acionistas da empresas, dias antes da remodelação que afastou Seguro Sanches da pasta da energia e colocou este tema no Ministério do Ambiente, Eduardo Catroga diz que a empresa “tem direito à indignação”. E que sempre que alguns Governos ultrapassam essas linhas vermelhas, tem “a obrigação de defender os seus principais acionistas”.

,Eduardo Catroga foi confrontado com as várias cartas que enviou aos Governos de Passos Coelho e António Costa, tendo desvalorizado o impacto que estas tiveram no condicionamento das decisões de política energética. Diz que tentou negociar com o atual ministro das Finanças, Mário Centeno, logo no início do Governo a eliminação progressiva da contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE) a partir de 2017, sem sucesso até agora — situação que deverá mudar nos próximos anos.

Membro do conselho geral e de supervisão da EDP desde 2006, o ex-ministro das Finanças de Cavaco Silva procurou sempre desmontar a tese das rendas excessivas no setor da eletricidade e na elétrica. E atacou o que qualificou o “trabalho imperfeito” da troika na área da energia elétrica — foi num documento emitido durante o programa de assistência financeira a Portugal que a expressão rendas excessivas aplicada à eletricidade aparece pela primeira vez.

Rendas excessivas? É uma falsa questão. Mas se existiram quem ganhou foi o Estado

“Falsa questão, mito, construção sem qualquer fundamentação técnica ou jurídica”. Foram expressões usadas por Eduardo Catroga para classificar o tese das rendas excessivas do setor da eletricidade que alegadamente beneficiam a EDP. O membro do conselho geral e de supervisão da elétrica está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas — e começou a sua audição a corrigir o nome da comissão de inquérito — deveriam ser alegadas rendas excessivas.

Numa longa intervenção inicial, Eduardo Catroga defendeu que a decisão tomada em maio de 2017 pela Comissão Europeia, e no qual validou o valor pago pela EDP pela extensão do prazo das barragens, “matou tecnicamente e juridicamente esta falsa questão das chamadas rendas excessivas”. Para o ex-ministro das Finanças, esta era a peça que faltava para acabar de vez com essa questão, tal como transmitiu ao atual Governo. Para o administrador não executivo da EDP, que desde 2018 representa o maior acionista da empresa, a China Three Gorges — se está tudo correto, “não há favorecimento”. Logo, “cai tudo por terra”, incluindo as suspeitas de corrupção que estão a ser investigadas pelo Ministério Público num inquérito conhecido em 2017.

E mesmo que se possa discutir a taxa de juro dos CAE (contratos de aquisição de energia), quem foi beneficiário? O Estado. E não tendo havido benefício na passagem dos CAE para os CMEC (custos de manutenção do equilíbrio contratual) — Eduardo Catroga sustenta que a EDP até perdeu dinheiro e não ganhou como defende um estudo do regulador — a questão não existe. “E se existisse, quem beneficiou foi o Estado acionista que encheu os cofres com a privatização da EDP”, entre 1996 e 2012 e que renderam 10 mil milhões de euros.

Isso mesmo foi assinalado numa carta que remeteu ao Governo de Passos Coelho em abril de 2012 e no qual transmitiu a “visão dos acionistas” em que recordava que o valor económico desses contratos foi vendido pelo Estado aos acionistas, pelo que “não seria legítimo pedir a sua devolução.” Na mesma carta, Catroga diz que a comissão executiva da EDP até sugeria propostas para cumprir as medidas previstas no memorando da troika. A EDP teve sempre uma “postura construtiva, não criando problemas, mas dando soluções e pondo-se nas botas do outro lado”.

Questionado sobre as garantias que os concorrentes à privatização da empresa tiveram sobre o cumprimento ou não das medidas previstas no memorando da troika, e que apontavam para a necessidade de cortar custos no sistema elétrico, Eduardo Catroga atacou os “pressupostos e estudos imperfeitos” que levaram à tese das rendas excessivas. Em resposta ao deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa, o membro do conselho geral e de supervisão considerou que a “troika foi municiada com estudos imperfeitos”. Foi aliás, “mais um trabalho imperfeito da troika”, concluiu.

Eduardo Catroga considerou ainda justificável, à luz da política energética da altura, a aplicação às centrais da EDP dos contratos de aquisição de energia, os antecessores dos CMEC, que garantiram uma remuneração garantida durante décadas a estas unidades e que têm sido associadas às ditas rendas excessivas da empresa. Não são rendas excessivas são preços contratualizados ao abrigo de decisões de política energética, afirmou ainda.

O antigo ministro das Finanças de Cavaco Silva está no conselho geral e da supervisão da EDP desde 2006, por convite do então ministro da Economia, Manuel Pinho. em 2012 passou a ser presidente do órgão que representa os acionistas da elétrica, por convite da China Three Gorges e atualmente representa o maior acionista da empresa, o grupo chinês que lançou uma oferta pública de aquisição sobre a elétrica.

