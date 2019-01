Moçambique. Cinco militantes formalizam candidatura à presidência da Renamo

Cinco militantes formalizaram a candidatura à presidência da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) durante o congresso que arrancou na terça-feira e que vai eleger um novo líder na quinta-feira, anunciou esta quarta-feira fonte do partido.

Os candidatos, de acordo com a mesma fonte, são Manuel Bissopo, secretário-geral da Renamo, Elias Dhlakama, general na reserva e irmão do ex-presidente Afonso Dhlakama, Ossufo Momade, coordenador da Comissão Política da Renamo, Hermínio Morais, antigo comandante da guerrilha do partido, e Juliano Picardo, deputado na Assembleia da República.

As candidaturas foram oficialmente formalizadas depois da abertura do 6.º Congresso do maior partido da oposição em Moçambique, a decorre na Serra da Gorongosa, centro do país, e esta quarta-feira anunciadas pelo porta-voz, José Manteigas.

As candidaturas vão ainda ser submetidas à apreciação da comissão eleitoral, que, na quinta-feira de manhã, se deverá pronunciar sobre a respetiva validação, acrescentou a mesma fonte.

O congresso junta 700 delegados e convidados e deverá debater, além da sucessão de Dhlakama, as negociações de paz no país, a revisão dos estatutos e a eleição de um novo secretário-geral.

Participam do congresso como convidados o Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento (PDD), de Raúl Domingos, antigo número dois da Renamo, e o Partido Renovador Democrático (PRD).

