É oficial: Luxemburgo vai mesmo ter transportes públicos gratuitos a partir de março do próximo ano

A intenção tinha sido noticiada em dezembro do ano passado, mas agora é oficial: a partir de março de 2020, Luxemburgo vai mesmo ser o primeiro país a ter transportes públicos gratuitos para toda a população. O governo de coligação do Grão-Ducado do Luxemburgo, liderado por Xavier Bettel, tinha definido a preservação do meio ambiente como uma das prioridades e promessas durante a mais recente campanha eleitoral.

Apesar de ainda existirem algumas questões por responder — como, por exemplo, o aumento do custo desta mudança para os cofres do Estado e a continuação das viagens de primeira e segunda classe –, já é conhecido que a medida vai mesmo avançar, diz a CNN. Os detalhes do projeto deverão ser anunciados na próxima segunda-feira, dia 21, numa conferência de imprensa que o ministro da Mobilidade e Obras Públicas agendou para falar sobre o assunto.

O objetivo da medida passa por combater o grande fluxo de trânsito no país (um dos maiores congestionamentos na Europa), tendo em conta que incentiva ao uso de transportes públicos e, assim, a diminuição do uso de carros individuais, e ajuda a aumentar o uso de uma solução de mobilidade mais amiga do ambiente. Será a capital luxemburguesa, com mais de 100 mil habitantes e 400 mil pessoas que se deslocam diariamente, uma das maiores beneficiadas com a decisão de tornar as viagens de comboios, autocarros e elétricos grátis. Segundo o The Guardian, em 2016 um estudo concluiu que os condutores passaram cerca de 33 horas retidos em filas no trânsito.

Anualmente, o serviço de transportes públicos no Luxemburgo gera 40 milhões de euros por ano em vendas de títulos de transporte, de acordo com dados do ministério. Mas, ao mesmo tempo, traz custos de cerca de 491 milhões de euros anuais, o que torna a questão das despesas a mais abordada com esta decisão. “O Luxemburgo está em boa forma e nós, o governo, queremos que as pessoas beneficiem do bom estado da economia”, afirmou Dany Frank, porta-voz do Ministério da Mobilidade e Obras Públicas luxemburguês.

Esta não é a primeira decisão relativa à abolição dos bilhetes para transportes públicos que Luxemburgo toma. Desde o dia 1 de agosto do ano passado, uma nova lei definiu que todas as crianças e jovens com menos de 20 anos, estudantes ou não, passaram a poder viajar gratuitamente em comboios, elétricos e autocarros. Já os passageiros comuns precisam apenas de pagar dois euros para cerca de duas horas de viagem, o que, num país mais pequeno como é o Luxemburgo, permite cobrir quase qualquer viagem.

Continuar a ler