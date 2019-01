Encontrado o corpo de Julen, o bebé de 2 anos desaparecido num poço em Málaga

Foi localizado o corpo de Julen Jimenez, o bebé de dois anos procurado desde domingo num poço com 110 metros de comprimento e 25 centímetros de largura. A notícia está a ser avançada pelo El Español. O rapaz foi encontrado a 73 metros de profundidade, debaixo da massa de terra compacta encontrada por uma sonda há três dias. A descoberta foi feita através de uma empresa privada, que encontrou o corpo debaixo do tampão de terra com sete metros. Não é claro se Julen foi encontrado com vida.

