Esqueçam Bella e Gigi por um momento. Temos de falar sobre Yolanda Hadid, a mãe das super modelos do momento

A primeira dúvida existencial era esclarecida aqui mesmo, em 2015. Quem é Gigi Hadid? Pouco mais de um ano depois, o mistério adensava-se e voltava a ser esclarecido, no sítio do costume. Quem é Bella Hadid? Só faltava mesmo viajar até à origem da espécies mais requisitadas pelo mundo da moda nos tempos que correm.

Se não há desfile, criador, evento, anteestreia, festa, etc etc que prescinda em 2019 da presença desta dupla de irmãs, o clã volta a ser tema de conversa por estes dias. Quem está agora no centro das atenções é Yolanda, a mãe das super manequins (e ainda de Anwar) e a sua mais recente cruzada: “A beleza não tem qualquer sentido sem saúde”, capaz, apostamos nós, de contrariar as convicções do polémico escritor Moix.

Yolanda Van den Herik (Mohamed Hadid é o primeiro marido e pai das beldades e é com este apelido que se apresenta nas redes sociais, apesar de um segundo casamento com o músico e compositor David Foster (2011-2017) assinalou o seu 55º aniversário no Instagram, partilhando com os mais de 3 milhões de seguidores uma foto bastante reveladora — e mais importante que isso, garante a sua autora, um corpo livre de cirurgias estéticas.

Na imagem, que recolheu mais de 400 mil likes até agora, a antiga modelo e personalidade televisiva, de origem holandesa, aborda a questão da idade e adianta que regressou ao seu aspeto de 1964, quando ainda não tinha recorrido ao botox, a enchimentos e a implantes mamários, pondo a saúde à frente de imperativos de beleza e condicionamentos sociais sentidos ao longo do tempo. Foi aliás em 2016 que Yolanda removeu aqueles últimos, quando participava no programa “The Real Housewives” quando descobriu que tinha silicone… a flutuar pelo corpo.

É digna de nota a taxa de engagement que Yolanda consegue com uma publicação como esta, na qual expõe ainda a quantidade de anos que levou a “desfazer algumas mais decisões”. Recorde-se que a celebridade sofre da doença de Lyme, patologia herdada pela filha Bella, e um tema a que recorre com frequência.

Quanto aos hashtags bandeira para 2019, não há dúvidas: #ShamelessSelfie #55 #BeautyStartsFromWithin #AgeComesWithWisdom”.

