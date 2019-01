EUA. Discurso do Estado da Nação “está cancelado” por causa do shutdown

Steny Hoyer, a segunda figura dos Democratas na Casa dos Representantes norte-americana, garantiu esta quarta-feira que o discurso do Presidente perante o Congresso — o chamado discurso do Estado da União — “está cancelado”. À CNN, Hoyer deixou o aviso: “Durante a paralisação do Governo, as coisas não vão ser feitas como é hábito.”

A intervenção estava prevista para dia 29 de janeiro. O facto de Casa dos Representantes mostrar pouca abertura para que Donald Trump fale ao Congresso — numa intervenção que costuma ser transmitida pelas televisões para todo o país —, não significa, no entanto, que o Presidente dos EUA não tenha alternativas à sua disposição para fazer o discurso.

Por exemplo, falando a partir da Sala Oval. A ideia foi, de resto, admitida por Nanci Pelosi, líder da Casa dos Representantes, aos jornalistas. Horas antes, a democrata tinha enviado uma carta a Donald Trump deixando clara a sua posição sobre a viabilidade de o discurso sobre o Estado da União acontecer.

News: @SpeakerPelosi letter to President Trump suggesting he move State of the Union until after government re-opens – or submit his speech in writing instead – due to Shutdown effect in DHS and Secret Service, via @FoxReports & @arogDC: pic.twitter.com/CPMvjm7shr

— Phil Mattingly (@Phil_Mattingly) January 16, 2019