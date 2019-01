Solange, Erykah Badu e James Blake no Primavera Sound do Porto

O festival NOS Primavera Sound acabou de avançar com a programação da próxima edição na íntegra. Face ao festival homólogo catalão, o Primavera Sound não vai contar com concertos de Nas, Cardi B ou Janelle Monáe, mas terá Solange (a irmã de Beyoncé Knowles), James Blake, Erykah Badu e Rosalía. O festival decorre entre 6 e 8 de junho.

Além desse quarteto de nomes fortes, o Primavera Sound português terá ainda atuações de J Balvin, Interpol, Stereolab, Courtney Barnett, Jarvis Cocker, Modeselektor, Nina Kraviz, Mura Masa, Jorge Ben Jor, Kali Uchis, Danny Brown, Peggy Gou, Guided By Voices, Yaeji, Neneh Cherry, Sophie, David August, Kate Tempest, Big Thief, jarvis Cocker, Sons of Kemet, Snail Mail, Lucy Dacus, JPEGMAFIA e Low, entre outros.

Na seleção de artistas nacionais, o NOS Primavera Sound contará com Lena d’Água e Primeira Dama, Surma, Allen Halloween, Dino D’Santiago e ProfJam, entre outros.

Tal como acontece desde 2012, ano em que arrancou o primeiro NOS Primavera Sound no Porto, o cartaz deste ano do festival português é assegurado na sua maioria por músicos, bandas e DJs que vão atuar uma semana antes no Primavera Sound de Barcelona. O cartaz da próxima edição do festival catalão foi avançado na íntegra em dezembro e rapidamente considerado um dos melhores dos últimos anos. Entre as confirmações do festival catalão estavam nomes como os rappers Nas, Pusha-T e Cardi B, as cantoras Erykah Badu, Janelle Monáe, Solange Knowles, Kali Uchis e Neneh Cherry, a cantora, compositora e performer FKA Twigs, o colombiano J. Balvin e a banda australiana Tame Impala, o guitarrista e cantor Stephen Malkmus (com a sua banda The Jicks), o compositor e produtor musical britânico James Blake, a jovem sensação espanhola Rosalía, a banda franco-inglesa Stereolab (de regresso após dez anos) e a cantora britânica de folk de 72 anos Bridget St. John.

Já este mês, a proeminente cantora espanhola Rosalía, que se tornou um novo fenómeno da música internacional com o disco El Mal Querer, antecipou-se à organização do festival português e avançou nas redes sociais que iria atuar no Primavera Sound do Porto.

