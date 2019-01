Tspiras vence moção de confiança e continua a liderar o governo grego

Alexis Tsipras vai continuar o seu mandato como primeiro-ministro da Grécia. O parlamento aprovou, esta quarta-feira, a moção de confiança com os 151 votos que eram exigidos para o primeiro-ministro grego sair vencedor, segundo avança o Diário de Notícias.

Os 151 votos, entre os 300 deputados do parlamento grego, impedem, assim, que as eleições previstas para outubro sejam antecipadas. Caso Tsipras não tivesse conseguido recolher os votos de que precisava, a revisão constitucional e algumas reformas em marcha na Grécia não podiam ser concretizadas.

A moção de confiança surgiu depois da demissão do ministro da defesa Panos Kammenos, líder do partido nacionalista Gregos Independentes, pondo fim à coligação que suportava o governo do Syriza e deixando-o sem maioria no parlamento, com apenas com 145 deputados. Na votação desta quarta-feira, o governante precisava, então, do voto de mais seis deputados para se manter no cargo.

Continuar a ler