Carlos Reis e dois terços da sua lista votam a favor de Rio. Apoio pode ser decisivo

O conselheiro e primeiro eleito da segunda lista mais representada no Conselho Nacional, Carlos Eduardo Reis, assumiu esta quinta-feira ao Observador que vai “votar favoravelmente a moção de confiança” apresentada pelo líder Rui Rio, embora guarde as justificações para a reunião desta tarde. Este é um apoio importante para Rui Rio, já que a lista de Carlos Reis elegeu 13 conselheiros e “dois terços” vão votar a favor de Rio. Só aqui serão, pelo menos, mais oito votos para Rio (que podem valer 16, já que são menos oito para os críticos).

Ao Observador, Carlos Eduardo Reis não quis dizer quais os membros que votam a favor da moção de confiança e quais votam contra, mas explica que o grupo quer manter a “unidade” e a ideia de uma posição comum entre os conselheiros da lista que, tal como ele próprio, vota maioritariamente a favor de Rio. Alguns conselheiros deste grupo — principalmente os das distritais mais a norte — estiveram reunidos até já depois das quatro da madrugada desta quinta-feira, numa reunião que começou perto das 20h00 de quarta-feira e que foi organizada por Carlos Reis.

Além de Carlos Eduardo Reis, a lista tem nomes como Ana Elisabete Oliveira (deputada), Rui Cristina (líder do PSD/Loulé, que apoia Rio), Alberto Fonseca (vice da distrital do Porto, que deve alinhar com a distrital, liderada por Alberto Machado, a favor de Rio), Tiago Mendes (o conselheiro nacional mais novo e líder da JSD/Arouca, tido como próximo de Salvador Malheiro), Hugo Roque (militante da Amadora — o lugar inicial era de Octávio Torres, que já renunciou ao cargo de conselheiro há vários meses, e a próxima a entrar seria Carla Neto, de Santarém, mas não pode estar presente e por isso entrou Hugo Roque), Pedro Neves de Sousa, Ricardo Santos, Ricardo Tomás e André Marques (destes quatro últimos desconhece-se quem votará em quem).

A lista tem também nomes como o antigo vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Sérgio Azevedo (que não vai ao CN e será substituído por Nuno Alves, de Cascais, que se espera que vote alinhado com Lisboa contra a moção de confiança), Paulo Quadrado (o homem forte do núcleo oriental de Lisboa, que também se espera que vote contra o líder), e Cristina Tenreiro, vereadora da cultura na câmara de Santa Maria da Feira e tida como mais próxima da “ala Montenegro” no distrito de Aveiro. É provável que estes três nomes estejam no terço da lista que está contra a moção de confiança.

O Observador sabe que Carlos Reis teve um conversa com Luís Montenegro na quarta-feira à noite, onde ainda não tinha revelado o sentido de voto do seu grupo, mas esta quinta-feira já terá ligado ao antigo líder parlamentar do PSD — que conhece há muitos anos — a comunicar qual seria o seu voto.

