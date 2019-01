Casal de idosos encontrado morto em casa no Dafundo em Oeiras

Um casal de idosos foi esta quinta-feira à tarde encontrado morto em casa, no Dafundo, Oeiras, distrito de Lisboa, com ferimentos provocados por uma arma de fogo, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP. De acordo com a mesma fonte, o alerta às autoridades foi dado às 16h20 e no local estão ainda operacionais da PSP e do INEM.

“Tudo aponta para que se trate de um homicídio seguido de suicídio, a arma de fogo foi encontrada dentro da habitação”, afirmou fonte do Cometlis à Lusa.

Segundo a PSP, foi mobilizada para o local uma equipa de intervenção rápida por se encontrar nas imediações da habitação “um grande aglomerado de pessoas”.

De acordo com o INEM, o casal “terá cerca de 70 anos” e foram ambos “encontrados já cadáver” pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Amadora. Além dos operacionais da PSP e da VMER da Amadora estão no local os Bombeiros do Dafundo e um psicólogo do INEM.

