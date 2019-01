Familiares de Julen e construtor do poço chamados a prestar declarações à Guardia Civil

Vários familiares de Julen, o rapaz de dois anos e meio que desapareceu em Málaga, e o construtor do poço onde o menino terá caído, prestaram declarações esta quinta-feira à Guardia Civil.

De acordo com o El Mundo, além de estar concentrada nas operações de resgate, a Guardia Civil está também empenhada em perceber quais foram as circunstâncias que levaram o rapaz a cair no poço.

O poço, que foi construído por Antonio Sánchez sem licença em Totalán (Málaga), tem um orifício de 25 centímetros de diâmetro e 110 metros de profundidade. E encontra-se numa quinta que pertence aos pais de Julen.

Segundo o El Mundo, nas declarações que prestou à Guardia Civil, Antonio Sánchez tornou a garantir que tinha tapado a entrada do poço com uma pedra e que, por isso, alguém que não ele a removeu antes de o rapaz lá ter caído.

