Fonte do Bastardo também está nos quartos da Challenge Cup

A Fonte do Bastardo qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final da Challenge Cup de voleibol, ao derrotar fora, na segunda mão dos oitavos, a formação do Draisma Dínamo Apeldoorn, da Holanda, por 3-1.

Os açorianos, que já tinham vencido no primeiro jogo por 3-0, terão agora como próximo adversário o Sporting, que, na quarta-feira, conseguiu anular em casa uma desvantagem de 3-0 com o Malliye Ancara, para depois ganhar no golden set.

Além de Fonte do Bastardo e Sporting, também o Benfica está nos quartos de final, o que faz com que Portugal seja a nação mais representada nesta fase do terceiro mais importante torneio de clubes da Europa.

O Apeldoorn ainda ganhou o primeiro set, por 25-21 (em 26 minutos), para depois perder os três seguintes – 25-19 (24), 25-18 (24) e 25-20 (21). Vitaly Sukhinin, da Fonte do Bastardo, foi o melhor jogador no encontro, com 15 pontos e três breaks.

