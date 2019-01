Histórico atleta de BTT Marco Fidalgo foi encontrado morto na Serra da Lousã

O atleta português de BTT e motocross Marco Fidalgo foi encontrado morto esta terça-feira na serra da Lousã, na localidade de Gândaras. O atleta de 38 anos não resistiu a uma queda de moto, avança o Correio da Manhã.

A morte do desportista de 38 anos, campeão de Down Hill, foi avançada esta quinta-feira pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC). A Federação referiu-se a a Marco Fidalgo como “um dos mais populares praticantes de DHI e enduro BTT”, considerando-o um dos mais “carismáticos praticantes portugueses desta disciplina”, cita o JN.

A “lenda” de BTT saiu para dar uma volta de moto na terça-feira à tarde pelo bosque das Gândaras, na serra da Lousã. Os familiares começaram a estranhar a demora e decidiram alertar as autoridades. As buscas foram iniciadas ainda na terça-feira, mas acabariam por encontrá-lo já sem vida, após várias tentativas de contacto.

A GNR está a apurar as circunstâncias do acidente, noticia o Jornal de Notícias.

Segundo a FCP, entre as várias modalidades, Marco Fidalgo começou por praticar XCO (cross-country) em 1994, “antes de se apaixonar pela adrenalina Down Hill (DHI)” da velocidade. Na nota, a Federação lamentou a morte do atleta “enviando as mais sentidas condolências aos familiares e amigos”.

Marco Fidalgo estava a cerca de 15 dias de completar 39 anos e era embaixador da Mercedes-Benz classe X. Além de atleta profissional, era produtor e empresário.

