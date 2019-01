Málaga. Equipas de resgate constroem túnel paralelo para encontrar Julen. É o quinto dia de operações

A corrida contra o tempo para resgatar Julen Jimenez, o bebé de dois anos procurado desde domingo num poço com 107 metros de comprimento e 25 centímetros de diâmetro, em Málaga, continua. Esta quinta-feira, as equipas de resgate trabalham na construção de um túnel paralelo ao de Julen, para de seguida ser criado um acesso à zona onde se acredita que a criança estará: debaixo de uma massa de terra compacta e molhada que está a obstruir o buraco a 73 metros de profundidade.

O presidente da Federação de Espeleologia de Andaluzia, José António Berrocal, já veio reiterar a “absoluta confiança” na possibilidade de Julen ser encontrado vivo. As análises de ADN a um punhado de cabelos encontrados no domingo no poço revelaram que Julen está mesmo dentro daquele buraco. O material coincidia em 99,9% com as amostras fornecidas pelos pais, José e Vicky, e recolhidas do biberão da criança.

Isto dá-nos a certeza de que o pequeno está ali e vai ao encontro da investigação aberta, mas agora há uma evidência científica”, referiu na quarta-feira María Gámez, subdelegada do Governo em Málaga.

Sendo o poço tão estreito para as equipas o atravessarem, o resgate da criança tornou-se numa operação de extrema complexidade. A dificultar ainda mais a tarefa está o facto de existir perigo de deslizamento de terras, uma vez que as paredes do poço não têm qualquer tipo de cobertura e o terreno é instável. Para evitar que isto aconteça, os operacionais que estão no local colocaram um tubo metálico dentro do poço. O porta-voz da Guardia Civil, citado pelo jornal La Vanguardia, não quis dar um prazo exato para a construção do poço paralelo, mas referiu que poderá estar pronto dentro de 24 a 48 horas.

Ainda esta quarta-feira, o pai de Julen falou aos jornalistas e disse manter a esperança na sobrevivência do filho. “Não vamos desistir. Temos esperança que não esteja morto”, disse José Rosello. “Estamos mortos, mas com a esperança de que temos um anjo que vai ajudar a que o meu filho saia dali o mais rápido possível”, acrescentou.

(em atualização)

