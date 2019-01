Pelo menos 20 ministros de Theresa May ameaçam demissão perante insistência de saída sem acordo

A recusa de Theresa May em afastar por completo o cenário de uma saída do Reino Unido sem um acordo com a União Europeia (UE), está a causar uma revolta interna dentro do Governo britânico. De acordo com o The Telegraph, há pelo menos 20 ministros (de um total de 28) a ameaçar uma demissão em bloco por divergências com a primeira-ministra em relação ao Brexit.

A primeira-ministra terá proibido os membros do seu executivo que envidassem esforços para garantir, junto dos deputados na Câmara dos Comuns, que uma uma saída sem o acordo com a UE fosse chumbada.

De acordo com o The Telegraph, um grupo de cinco ministros encarregou-se de entregar pessoalmente essa mensagem à primeira-ministra ao dirigirem-se ao número 10 de Downing Street.

Esta tomada de posição surge depois de, na manhã desta quinta-feira, ter surgido uma gravação em que o ministro das Finanças, Philip Hammond, dizia a um grupo de líderes e representantes de importantes empresas, como a Tesco ou a Amazon, que uma saída sem acordo seria impedida pelos deputados na Câmara dos Comuns.

Ainda hoje, perante esta gaffe e também a insistência de Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, que só aceita sentar-se à mesa de negociações com Theresa May se ela afastar o cenário de uma saída sem acordo, a primeira-ministra disse que tal posição é “impossível” de atingir.

Continuar a ler